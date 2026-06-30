Pare će im padati s neba: Ova tri znaka od 7. jula konačno zaboravljaju na dugove i prazan novčanik

Blizanci, Lav i Djevica od 7. jula zaboravljaju šta znači prazan novčanik. Pare im padaju s neba iz pravaca koje nisu ni očekivali, u iznosima koji rešavaju sve odjednom. Dugovi koji su ih pritiskali mesecima počinju da nestaju jedan po jedan.

Nebo je odlučilo – pare počinju da stižu brže nego što ova tri znaka mogu da ih potroše.

Blizanci – isplata koja je čekala prestaje da čeka

Blizancima od 7. jula stiže novac koji je bio zaglavljen, stara isplata, povraćaj poreza ili dug koji je otpisan iz glave. Nije to mali iznos koji samo zakrpi rupu, to je suma koja zatvara stare obaveze i ostavlja nešto sa strane. Novčanik koji je bio prazan počinje da se puni brže nego što Blizanci mogu da isprate.

Pored toga, nova poslovna prilika koja se pojavljuje sredinom jula donosi stabilan prihod koji Blizanci nisu imali godinama. Dugovi prema banci i prijateljima se zatvaraju jedan po jedan, a na računu ostaje više nego što je bilo u poslednjih godinu dana.

Lav – pare stižu odakle se ne očekuje

Lav je navikao da se bori za svaki dinar, ali od 7. jula ta borba prestaje. Stari dug koji je bio otpisan vraća se do posljednje pare, a nova poslovna ponuda koja stiže bez najave donosi cifre o kojima Lav nije smeo ni da sanja. Novčanik koji je bio prazan počinje da se puni na način koji menja sve planove za leto.

Nije to kraj, sredinom jula Lavu se rešava i jedno imovinsko pitanje koje je stajalo godinama. Bilo da je reč o nasledstvu, sudskom sporu ili starom potraživanju, novac koji stiže briše sve minuse odjednom. Lav od 7. jula konačno diše punim plućima.

Djevica – kraj stezanja kaiša

Djevica je godinama stezala kaiš i odricala se bukvalno svega. Od 7. jula ta muka prestaje jednom zauvijek. Posao koji je mjesecima stajao konačno kreće, ugovor koji se vukao potpisuje se, a neočekivana ponuda donosi novac koji briše sve dugove odjednom. Djevica od sredine jula neće prepoznati svoj novčanik, jer će biti pun.

Uz taj poslovni preokret, Djevici se sredinom jula vraća i novac koji je pozajmila i odavno otpisala. Sav taj novac koji je dugo čekala stiže odjednom, pa Devica konačno može da planira život bez onog starog straha od računa koji je gušio.

Pare im padaju s neba i to nije slučajnost

Sredina jula donosi planetarni raspored koji ide direktno u korist ova tri znaka. Sve što je bilo blokirano, novac, ugovori, isplate, počinje da se odmotava odjednom.

Blizanci, Lav i Djevica od 7. jula žive onako kako su godinama sanjali.

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