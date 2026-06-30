Koje je najgore doba dana za ispijanje kafe?

Ako pijete kafu odmah poslije doručka, važno je da to uradite kako treba.

Nutricionistkinja Mihaela Klaus napominje da je završetak jutarnjeg obroka svježe skuvanom kafom savršen način da iskoristite njene blagodeti.

“Kafa je snažan metabolički stimulans, ali se najbolje podnosi na pun stomak kako bi se šećer u krvi i hormoni stresa održali pod kontrolom. Da biste je učinili bogatijom hranljivim materijama, dodajte joj malo mlijeka s proteinima”, kaže nutricionistkinja za Real Simple.

Najgore vrijeme za mnoge može biti ispijanje kafe na prazan stomak odmah po ustajanju iz kreveta.

“Pijenje kafe na prazan stomak povećaće hormone stresa u vašem tijelu – kortizol i adrenalin, što vas kasnije može ostaviti iscrpljenim, a takođe i usporiti vaš metabolizam tokom vremena”, kaže Klaus.

Nikada nije prerano za ispijanje kafe, pojašnjava Klaus, ali se pobrinite da prije toga unesete malo proteina kako biste održali stabilan nivo šećera u krvi i hormona stresa.

Kada je prekasno za ispijanje kafe?

Ako imate problema sa spavanjem ili osjećate uznemirenost, izbjegavajte kofein 12 časova prije odlaska na spavanje. To znači da, ako vam je uobičajeno vrijeme za odlazak na spavanje u 22 časa, posljednju kafu, prema ovom pravilu, treba da popijete do 10 časova ujutro.

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