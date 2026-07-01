BiH

Načelnik Kaknja: Nema slobodnog dana zbog utakmice, u 7 svi na svoje dužnosti

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Objavljeno prije 1 sat

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević saopćio je da zaposlenici općinske administracije neće imati slobodan dan zbog večerašnje utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, već će sutra redovno obavljati svoje radne obaveze.

 Mirnes Bajtarević - Facebook

Kako je istakao, smatra da ne bi bilo pravedno da administracija ne radi dok zaposleni u privatnom sektoru nastavljaju sa svojim poslovima.

– Ne bi bilo fer prema radnicima i firmama koje ne mogu zaustaviti proizvodne procese, firmama koje imaju rokove isporuke, radnicima u trgovinama. Ako ne radimo, ne radi niko, i obrnuto, ako se radi, radimo svi – poručio je Bajtarević.

Dodao je da će općinske službe od 7 sati biti na raspolaganju građanima, izdavati potrebne dokumente i rješavati svakodnevne zahtjeve.

Ipak, pozvao je građane da večeras zajednički podrže Zmajeve i pokažu zajedništvo.

– Najvažnije od svega je da tokom noći koja je pred nama pratimo i podržavamo našu reprezentaciju zajednički i složno, da kreiramo ambijent zajedništva i patriotizma i da jačamo našu ljubav prema domovini – kazao je.

Na kraju je izrazio nadu da će, uprkos neprospavanoj noći, radni dan započeti u dobrom raspoloženju nakon, kako kaže, željene pobjede reprezentacije.

– A onda u 7:00 sati svi na svoje dužnosti, uz malo žrtve zbog neprospavane noći i uz, nadajmo se, pjesmu zbog pobjede naše reprezentacije. Sretno Zmajevi! – zaključio je Bajtarević, prenosi Avaz.


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