Kluge: Toplotni talas je samo generalna proba, najgore tek dolazi

Najnoviji toplotni talas koji je pogodio Evropu samo je generalna proba, a još gore vremenske prilike tek dolaze, izjavio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge.

“Ljeta koja su pred nama biće teža”, rekao je Kluge i upozorio da se Evropa zagrijava više od dva puta brže od globalnog prosjeka.

Toplotni talasi postaju nova stvarnost

On je ukazao da toplotni talasi više nisu jednokratni događaji, već krize koje se ponavljaju i sve su češće i duže.

“Svako ljeto za koje ne uspijemo da se pripremimo biće ljeto koje ćemo plaćati životima”, naglasio je Kluge.

On je rekao da je u Francuskoj broj poziva hitnoj pomoći u pojedinim gradovima skočio i do 50 odsto i da je u Londonu hitna pomoć zabilježila najveći broj poziva zbog situacija opasnih po život ikada u jednom danu, prenosi Srna.

Kluge je naglasio da prevencija funkcioniše i ukazao na uspjehe.

Barselona kao primjer dobre prakse

Kao primjer je naveo Barselonu, koja je proširila svoja klimatska skloništa i uključila biblioteke, gradske centre, parkove i apoteke.

Kluge je pozvao da se ti napori pojačaju i upozorio da više od polovine evropskih zemalja još nema sveobuhvatan akcioni plan za vrućinu i zdravlje.

Španski sistem za praćenje smrtnosti već je procijenio da je u nekoliko dana toplotnog talasa bilo više od 300 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom

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