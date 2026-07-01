Počeo je retrogradni Merkur i traje do 23. jula: Tri znaka su na udaru, a evo ko profitira u haosu

Do 23. jula traje retrogradni Merkur u Raku, a najteže će biti Biku, Vagi i Vodoliji. Ostali znaci mogu da odahnu, jedan čak i da uživa. Merkur svake godine uđe u retrogradnu fazu tri do četiri puta, ali ovog ljeta zadržava se dugo u polju Raka. To znači da se vraćamo na neke situacije iz prošlosti, na porodicu, nekretnine i dom.

Ovaj period nije tu da nas kazni. Tu je da nas natera da zastanemo, preispitamo se i vratimo na pravi put. U nastavku provjerite kako vas uticaj retrogradnog Merkura dotiče, znak po znak.

Vatreni znaci: Ovan, Lav i Strijelac na provjeri

Ovnovima emocije ovih dana deluju kao da su se otele kontroli. Pred vama su pitanja prošlosti, doma i porodice, pa ako ste usred selidbe ili rešavate nasleđen porodični posao, naoružajte se strpljenjem do kraja meseca.

Lavovima nešto smeta, ali ne mogu da pokažu prstom na to. Kao da se sve odvija iza kulisa, u senci do koje pogled ne dopire. Rad u samoći sada vredi više od bilo kog sastanka, jer izlaze na videlo skrivene namere. Obratite pažnju na snove u prvoj polovini meseca.

Strijelčeve čeka zbrka oko krupnih para. Nagodba, dug, nasledstvo ili bonus mogu da kasne ili da ne stignu onako kako ste se nadali. Nemojte paničiti, već smireno smislite plan za sledeći potez.

Zemljani znaci: Bik na udaru, Djevica profitira

Bikovi će se osjećati kao da govore stranim jezikom koji niko ne razume. Komunikacija škripi, pa je ovo nedelja da slušate umjesto da donosite odluke i saopštenja. Ćutanje sada štedi živce.

Najljepšu vijest dobija Djevica. Od svih znakova, vi biste retrogradni Merkur u Raku mogli da provedete najprijatnije. Društveni život je u prvom planu i da, biće nesporazuma sa prijateljima, ali pojavljuju se i stara društva iz prošlosti. Iskoristite ljeto da nadoknadite propušteno uz kafu sa nekim koga dugo niste vidjeli.

Jarčevima se čini da ih svi pogrešno tumače, naročito značajan partner, privatni ili poslovni. Niste na istoj strani, ali ako saslušate drugu stranu, plan će se sam složiti tokom ljeta.

Vazdušni znaci: ko gubi živce u ovom periodu?

Pazite na novčanik, Blizanci. Merkur retrogradan u Raku obasjava vaše finansije, pa može doći do zabune oko prihoda i imovine. Mogući su odloženi ili čak odbijeni čekovi, zato dvaput proverite svaki uplatni nalog.

Vage, ne donosite velike odluke o karijeri u utorak ni bilo kog dana ovog meseca. Cilj koji vam je delovao nadohvat ruke izmiče, što je znak da strpljivo osmislite novi put ka vrhu lestvice.

Vodolije su jurile u brzoj traci, a sada na svakom skretanju nailaze na prepreku, bilo na poslu bilo sa zdravljem. Ovo je test strpljenja i istrajnosti, ne kazna. Uspori i diši.

Vodeni znaci u srcu retrogradne faze Merkura

Rakovi su tačno u oku ciklona. Lični planovi izlaze iz koloseka, a najpametnije je da napravite korak unazad i verujete instinktu umesto da forsirate odluke. Prepustite se toku, voda uvek nađe svoj put.

Škorpije žele da polete u novom pravcu, a osećaju se zaglavljeno. Nije kraj sveta, samo znak da do cilja vodi neki drugi put kojim ćete plivati uzvodno.

Ribe bi da polude od strasti, ali leto poručuje suprotno. Usporavanje i prepuštanje toku donosi više mira nego skok naglavačke za kojim sledi kajanje. Verujte procesu i biće vam lakše.

Šta donosi retrogradni Merkur u Raku do 23. jula?

Retrogradni Merkur u Raku je period kada se planeta komunikacije kreće prividno unazad kroz znak Raka. Donosi vraćanje na teme prošlosti, doma i porodice, češće zastoje u dogovorima i potrebu da se preispitamo pre nego što krenemo dalje, piše Krstarica.

Facebook komentari