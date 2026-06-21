Sedmični horoskop od 22. do 29. juna: Kraj meseca iznenađujuće predobar za neke znakove, za Blizancima posebno

Ovan

Pred tobom je dinamična nedelja puna novih prilika. Na poslu će se cijeniti tvoja inicijativa, ali pazi da ne donosiš odluke na brzinu. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji će učvrstiti odnos ili otvoriti vrata nečemu novom.

Bik

Finansije i praktična pitanja biće u prvom planu. Dobar je trenutak za planiranje budžeta i dugoročnih ciljeva. Emotivni odnosi postaju stabilniji, a vikend donosi priliku za odmor i uživanje.

Blizanci

Komunikacija ti ide od ruke i lako ćeš rešiti nesporazume. Moguće je novo poznanstvo ili zanimljiva poslovna ponuda. Ljubavni život dobija novu energiju, posebno ako budeš otvoren za promene.

Rak

Intuicija će ti pomoći da doneseš prave odluke. Posveti više vremena sebi i ljudima koji ti znače. Na poslovnom planu moguće su pozitivne vesti koje će ti vratiti samopouzdanje.

Lav

Društveni život biće veoma aktivan, a novi kontakti mogu doneti korisne prilike. U ljubavi se očekuje više strasti i romantike, dok će na poslu biti važno da pokažeš svoje liderske sposobnosti.

Djevica

Organizacija i disciplina donose rezultate. Moguće je priznanje za dosadašnji trud ili završetak važnog projekta. U emotivnim odnosima pokušaj da budeš spontaniji i manje kritičan.

Vaga

Poželećeš promenu svakodnevice i više vremena za sebe. Putovanje, izlazak ili novi hobi mogu ti doneti inspiraciju. Ljubavni odnosi se razvijaju kroz iskrenu komunikaciju.

Škorpija

Ova nedelja donosi priliku da zatvoriš jedno poglavlje i okreneš se novim ciljevima. Finansijska situacija se postepeno popravlja, a u ljubavi su mogući intenzivni i značajni razgovori.

Strijelac

Partnerstva su u centru pažnje. Saradnja sa drugima doneće bolje rezultate nego samostalni rad. Slobodni Strelčevi mogu upoznati osobu koja deli njihova interesovanja.

Jarac

Posao zahteva dodatnu odgovornost, ali će trud biti primećen. Vreme je da pronađeš ravnotežu između obaveza i odmora. U ljubavi mali gest pažnje može napraviti veliku razliku.

Vodolija

Kreativnost i originalne ideje donose uspeh. Moguće je novo poznanstvo ili zanimljiva saradnja. Vikend je odličan za druženje, umjetnost i aktivnosti koje te ispunjavaju.

Ribe

Dom i porodica biće u fokusu. Rešavanje starih nesuglasica donijet će ti unutrašnji mir. Na poslu se otvara prilika za napredak, dok će kraj nedelje doneti više optimizma i energije.

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