Stiže retrogradni Merkur u Raku, a ova 3 znaka će ga najviše osjetiti…

Pripremite se, jer krajem lipnja stiže retrogradni Merkur, a ovaj će biti posebno emotivan. Profesionalna astrologinja Rachel Ruth Tate ističe da se ove godine svi Merkurovi retrogradni hodovi odvijaju u vodenim znakovima, što naše emocionalne živote stavlja u središte pozornosti i tjera nas na preispitivanje, piše Vice, prenosi index.

No to ne mora biti loše. Kako kaže Tate, “provođenje vremena u osjećajima znači i provođenje vremena u iscjeljivanju”.

Što donosi retrogradni Merkur u Raku

Ovaj specifični retrogradni Merkur odvija se u osjetljivom i brižnom vodenom znaku Raka, a njegov utjecaj vjerojatno ćete osjetiti i prije nego što službeno započne 29. lipnja.

“Iako Merkur službeno neće krenuti retrogradno sve do 29. lipnja, planet glasnik ulazi u svoju predretrogradnu sjenu već 12. lipnja, kada prelazi 16. stupanj Raka. Istog dana Uran tvori kvadrat s čvorovima iz Blizanaca, Merkurovog matičnog znaka. Očekujte neočekivano i budite svjesni da bi vas neki osjećaji mogli iznenaditi”, objašnjava Tate.

Astrologinja napominje da će svi blagoslovi koje ste primili ove godine vjerojatno doći s određenim lekcijama. Iako se mogu činiti zastrašujućima, njihova je svrha potaknuti osobni rast.

“Potražite unutarnju jasnoću kada Merkur stvori donju konjunkciju sa Suncem i postane Cazimi dok je retrogradan na 20. stupnju Raka”, preporučuje Tate. “Zamislite to kao osjećaj da stvari konačno sjedaju na svoje mjesto i da napokon možete osjetiti put prema većoj emocionalnoj slobodi i rastu.”

S obzirom na to da će se razdoblje sjene ovog Merkurovog retrogradnog hoda protegnuti do kolovoza, možete očekivati posebno emotivno i donekle napeto ljeto. Zbog toga je, kaže Tate, važno zaštititi svoj mir. Dajte prednost brizi o sebi i slušajte svoju intuiciju.

“Olakšanje od svih tih emotivnih plima stiže nekoliko dana kasnije, kada Merkur 9. kolovoza uđe u Lava, a sunce ponovno obasja naše misli natopljene osjećajima”, kaže ona.

Tri znaka koja će najviše osjetiti retrogradni Merkur

Tri horoskopska znaka mogu očekivati najviše turbulencija tijekom nadolazećeg Merkurovog retrogradnog hoda.

Blizanci

Iako bi velike odluke trebale pričekati kraj retrogradnog Merkura, Blizanci bi ovo vrijeme trebali posvetiti razmišljanju o tome što doista žele od života. Na taj način, s dolaskom jeseni, moći ćete donositi usklađenije odluke.

“Blizanci, vežite se i pripremite da vas valovi ovog retrogradnog hoda odvedu prema promjeni identiteta”, kaže Tate. “Preispitajte sve – primjerice, ispunjava li vas vaša karijera doista? Jeste li sretni stanjem kod kuće? Sada je vrijeme za veliku promjenu.”

Rak

Budući da se retrogradni Merkur događa upravo u Raku, ovaj vodeni znak može očekivati goleme promjene.

“Rakovi, vi ste u središtu najvećih tranzita ovog ljeta, uključujući i ovaj retrogradni hod”, kaže Tate. “Dopustite si otvorenost za izražavanje i dijeljenje na nove načine. Promjena će prvo doći iznutra i širiti se prema van. Vjerujte sebi.”

Djevica

Djevica se najugodnije osjeća u rutini, a ovaj retrogradni hod mogao bi zahtijevati neke prilagodbe.

“Djevice, promjena vas uvijek čini pomalo tjeskobnima, ali budite uvjereni da će vam sve promjene koje napravite tijekom ovog retrogradnog hoda dobro poslužiti”, kaže Tate. “Vaše najveće dobro vam je nadohvat ruke, samo ako možete zamisliti život izvan prethodno postavljenih granica o tome tko ste i tko možete biti.”

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