Odluka općine: Penzioneri će uz junsku penziju dobiti još po 70 KM

Za realizaciju te mjere Općina Novo Sarajevo osigurala je 400.000 KM. Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju penzioneri s područja Novog Sarajeva koji primaju najnižu penziju u Federaciji BiH, odnosno penziju u rasponu od 434,62 KM do 666,76 KM, kao i korisnici koji ostvaruju isplatu razlike penzije u skladu sa članom 82. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Isplata uz junsku penziju

Sporazumom je definisan način prijenosa novca Općine Novo Sarajevo Federalnom zavodu za PIO/MIO, koji će izvršiti isplatu pomoći krajnjim korisnicima.

Jednokratna novčana pomoć bit će isplaćena uz redovnu penziju za juni. Prema podacima Federalnog zavoda za PIO/MIO, a tom mjerom bit će obuhvaćeno oko 5.700 penzionera s područja općine Novo Sarajevo.

“Općina Novo Sarajevo nastavlja provoditi mjere podrške socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva s ciljem unapređenja kvaliteta života građana i pomoći onima kojima je to najpotrebnije”, saopćio je Odsjek za informisanje, odnose s javnošću i protokolarne poslove Općine Novo Sarajevo.

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