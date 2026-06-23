“Od srijede se čuvajte”: Evo do kada će trajati žestoki toplotni val koji je pogodio BiH

Prema podacima i prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, nad jugoistočnom Evropom trenutno dominira polje povišenog zračnog pritiska uz priliv toplije zračne mase, što je uslovilo porast temperatura širom regiona, pa tako i u Bosni i Hercegovini.

Upozorenje meteorologa

Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović istakao je za Faktor da ozbiljniju pažnju izazivaju prognoze za period od srijede, kada počinje duži val natprosječno visokih temperatura.

„U naredne dvije sedmice temperature koje će preovladavati bit će natprosječno visoke. Krajem ove sedmice približavat će se i ekstremnim temperaturama. Zbog toga skrećem pažnju građanima, naročito rizičnim grupama, hroničnim bolesnicima, starijim osobama i djeci, da povedu računa o zdravlju i adekvatnoj zaštiti od ekstremno visokog UV indeksa. Slijedi nam vrlo topao period u naredne dvije sedmice, a temperature će se penjati i do 38 stepeni Celzijusa“, upozorio je Krajinović.

Meteorolozi savjetuju građanima da izbjegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti i pridržavaju se preporuka zdravstvenih službi tokom perioda visokih temperatura.

Vrelo ljeto pred nama

Prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda ukazuju da će se trend natprosječne topline nastaviti i tokom jula i augusta.

Prema procjenama stručnjaka, temperature bi u pojedinim dijelovima zemlje mogle biti i do pet stepeni više od višegodišnjeg prosjeka, a najveća odstupanja očekuju se na sjeveru Bosne i Hercegovine.

„U takvim okolnostima pozitivna odstupanja očekuju se u cijeloj BiH i tokom jula i augusta. Najveća odstupanja odnose se na krajnji sjever BiH. Prema svim pokazateljima, imat ćemo više toplotnih valova s dosta dugim periodima natprosječno visokih temperatura. Generalno gledano, i ovo ljeto bit će vrelo, uz manje količine padavina tokom jula i augusta“, kazao je Krajinović.

Sve ukazuje na to da BiH ulazi u još jedno izrazito toplo i sušno ljeto, uz česte toplotne valove koji bi mogli potrajati sedmicama, prenosi Novi.

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