Ove četiri vježbe mogu biti ključne za zdravlje starijih osoba

Kako navode, samo nekoliko ponavljanja vježbi koje se redovno izvode može dovesti do vidljivih poboljšanja. Studija s Penn State College of Medicine ispitala je djelovanje minimalnog režima treninga snage na odrasle od 65 I više godina te pokazala značajno poboljšanje za samo 12 sedmica.

Također, stručnjaci navode da je jedna od prepreka za uvođenje rutine treninga snage uvjerenje da je potrebna ozbiljna vremenska predanost za postizanje rezultata. Kroz ovu studiju testiran je program pod nazivom “FAST” koji je uključivao četiri ključne vježbe, a to su sklekovi, izdržaj u stolici, veslanje s dvije ruke i stepping. Oko 100 učesnika prosječne dobi od 74 godine dobili su ovaj režim vježbi.

Svaku vježbu izvodili su 30 sekundi, nakon čega bi uslijedilo 30 sekundi odmora, a dopuštene su bile i modifikacije. Kako bi se izmjerio napredak, sposobnost učesnika da ustanu i stoje na jednoj nozi je procijenjena na početku, na sredini i na kraju ovog procesa, piše The New York Post.

“Ovi pokazatelji predviđaju vašu buduću sposobnost odlaska u starački dom, vjerovatnost pada I razvoja poteškoća s hodanjem. Oni vam daju osjećaj i nadu da li ćete moći biti aktivni u budućnosti”, navode stručnjaci.

Također, studija je pokazala da se ovaj program vježbanja može lako uklopiti u složene rasporede i vremenska ograničenja koja su obeshrabrivala starije osobe od održavanja fitness prakse.

“Treninzi s otporom ne moraju biti dugi da bi napravili veliku razliku u snazi, mobilnosti i kvaliteti života”, poručuju.

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