6 kineskih horoskopskih znakova kojima 14. juna nešto konačno odlazi iz glavei dolazi sreća

Nedjelja, 14. juni, donosi posebnu energiju prema kineskoj astrologiji. Riječ je o Danu uklanjanja Zemljane Koze u godini Vatrenog Konja i mjesecu Drvenog Konja. Iako sam naziv može zvučati negativno, ovakvi dani zapravo često označavaju olakšanje, rasterećenje i oslobađanje od svega što nas već dugo opterećuje.

Ponekad sreća ne dolazi kroz dobitak, već kroz gubitak nečega što nam više ne služi. To može biti stara briga, nezavršen razgovor, loša navika ili odnos koji nam oduzima energiju. Tek kada nešto nestane iz našeg života, shvatimo koliko nas je zapravo opterećivalo.

Energija Zemljane Koze traži istinsku udobnost i unutrašnji mir, a ne privid sigurnosti u kojem se pretvaramo da je sve u redu. Upravo zato ovih šest kineskih znakova osjetiće prosperitet kroz ono što odluče pustiti iza sebe.

Koza i Konj: Olakšanje nakon dugo odgađanih odluka

Koza

Pred vama je trenutak kada konačno precrtavate jednu važnu stavku sa svoje mentalne liste obaveza. Možda ćete obaviti razgovor koji već dugo izbjegavate ili završiti nešto što mjesecima odlažete.

Onog trenutka kada to ostane iza vas, osjetićete veliko olakšanje. Vraća vam se energija koju je taj teret dugo trošio. Tek tada ćete shvatiti koliko je prostora zauzimao u vašim mislima i svakodnevnom životu.

To je vaša sreća ovog dana – osjećaj slobode nakon što se oslobodite onoga što vas je pritiskalo.

Konj

Postoji nešto čemu već dugo poklanjate pažnju, iako to više ne zaslužuje vaše vrijeme ni energiju.

U nedjelju ćete iznenada postati svjesni koliko ste se iscrpljivali razmišljajući o tuđim odlukama, postupcima ili problemima.

Do kraja dana emocionalno ćete se udaljiti od te situacije. Upravo u tom trenutku dolazi olakšanje.

Kada prestanete gledati u zatvorena vrata, konačno ćete primijetiti ona koja su već otvorena pred vama.

Šta predstavlja Dan uklanjanja u kineskoj astrologiji?

Dan uklanjanja u kineskom kalendaru povezuje se sa čišćenjem, završavanjem starih poglavlja, oproštajem i oslobađanjem od svega što više nema mjesto u našem životu.

Za razliku od dana koji simbolizuju nove početke, ovi dani donose mir kroz ono što odlučimo odbaciti ili ostaviti iza sebe.

Zbog toga mnogi ljudi upravo tokom ovakvih dana osjećaju veliko rasterećenje i unutrašnju jasnoću.

Zec i Majmun: Vrijeme je da prestanete ratovati sami sa sobom

Zec

Već neko vrijeme pokušavate pronaći razlog zašto nešto lijepo neće uspjeti ili potrajati.

Umjesto da uživate u dobrim stvarima koje vam se dešavaju, stalno očekujete problem ili razočaranje.

Međutim, tokom ove nedjelje jednostavno ćete se umoriti od te unutrašnje borbe.

Odlučićete sebi dozvoliti da budete sretni i uzbuđeni zbog onoga što dolazi.

Ta jedna odluka mijenja tok cijelog dana. Umjesto da očekujete katastrofu, počećete primjećivati sve ono što ide u dobrom smjeru.

Majmun

Dugo ste preuzimali tuđe brige na svoja leđa.

Rješavali ste probleme drugih ljudi, popravljali situacije koje niste ni stvorili i nosili veći teret nego što je trebalo.

U nedjelju dolazi trenutak kada odlučujete stati.

Čim to uradite, život postaje mnogo jednostavniji.

Upravo tada počinje vaš period prosperiteta, jer konačno usmjeravate energiju na sebe i vlastite potrebe.

Svinja i Pas: Oslobađanje od svega što je predugo zauzimalo mjesto u vašem životu

Svinja

Prerasli ste jednu verziju sebe, iako to možda još niste potpuno priznali.

Stvari koje su vam nekada bile najvažnije više vas ne uzbuđuju kao prije.

U nedjelju postaje nemoguće ignorisati činjenicu da ste se promijenili.

Kada prestanete juriti stare ciljeve i definicije uspjeha, počećete graditi život koji odgovara osobi kakva ste danas.

To je najveći poklon koji vam ovaj dan donosi.

Pas

Pred vama je simboličan čin oslobađanja.

Možda ćete obrisati staru fotografiju, poruku, bilješku u telefonu ili snimak ekrana koji vas podsjeća na nešto što vam je dugo stvaralo stres.

Zanimljivo je da pri tome nećete osjetiti tugu.

Naprotiv, osjetićete olakšanje.

Ne trebaju vam više dodatna objašnjenja niti još jedan razgovor o istoj temi. Potreban vam je samo unutrašnji mir.

I upravo to ćete dobiti.

Sreća dolazi kroz otpuštanje

Poruka ovog Dana uklanjanja vrlo je jednostavna: ponekad je najveći napredak moguće ostvariti tek kada se oslobodimo onoga što nas koči.

Za Kozu, Konja, Zeca, Majmuna, Svinju i Psa sreća neće doći kroz nešto novo, već kroz nestanak nečega starog.

Tek kada pustite ono što vam više ne služi, otvoriće se prostor za nešto mnogo bolje.

A vi, kojem kineskom znaku pripadate i šta biste najradije ostavili iza sebe ove sedmice?

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