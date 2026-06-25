Tinejdžer preminuo u bolnici u Mostaru nakon pada sa trotineta

Dječak je zadobio teške povrede glave nakon pada, a ljekari su se svim silama borili za njegov život.

Prema dostupnim informacijama, a kako piše Dubrovački dnevnik, grupa djece se igrala u okolini Metkovića.

Jedno dijete na druženje je došlo električnim trotinetom nakon čega su se dječaci međusobno smjenjivali u vožnji,piše Vijesti

Kada je na red došao 15-godišnjak, krenuo je trotinetom, ali je ubrzo izgubio kontrolu i pao na kolovoz.

Prilikom pada glavom je snažno udario o asfalt i zadobio teške povrede.

Kako saznaje Dubrovački dnevnik, trotinet je bio znatno jače snage nego što je to zakonom dozvoljeno.

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