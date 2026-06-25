Crna hronika

Tinejdžer preminuo u bolnici u Mostaru nakon pada sa trotineta

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Objavljeno prije 2 sata

Tinejdžer (15) iz okoline Metkovića preminuo je juče, 24. juna, u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar nakon što je u utorak pao sa električnog trotineta.

 romobil - Unsplash

Dječak je zadobio teške povrede glave nakon pada, a ljekari su se svim silama borili za njegov život.

Prema dostupnim informacijama, a kako piše Dubrovački dnevnik, grupa djece se igrala u okolini Metkovića.

Jedno dijete na druženje je došlo električnim trotinetom nakon čega su se dječaci međusobno smjenjivali u vožnji,piše Vijesti

Kada je na red došao 15-godišnjak, krenuo je trotinetom, ali je ubrzo izgubio kontrolu i pao na kolovoz.

Prilikom pada glavom je snažno udario o asfalt i zadobio teške povrede.

Kako saznaje Dubrovački dnevnik, trotinet je bio znatno jače snage nego što je to zakonom dozvoljeno.


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