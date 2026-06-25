“SAD ne prihvata da Hormuški moreuz pripada bilo kojoj državi”

“Možete to nazvati cestarinom ili naplatom, na kraju krajeva, to je samo semantika”, rekao je Rubio, komentirajući moguće optužbe i kontrolu nad strateškim morskim putem.

Tokom sastanka s bahreinskim zvaničnicima u Manami, naglasio je da SAD žele sporazum s Iranom, ali ne po svaku cijenu.

“Želimo sporazum s Iranom, ali ne po svaku cijenu”, rekao je Rubio.

Na konferenciji za novinare u Manami, Rubio je dodao da su Sjedinjene Američke Države otvorene za “mir koji je trajan i stvaran”, ali koji ne ugrožava sigurnost i prosperitet Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika.

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