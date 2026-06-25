Svijet

“SAD ne prihvata da Hormuški moreuz pripada bilo kojoj državi”

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Objavljeno prije 2 sata

Tokom posjete Bahreinu, američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne prihvataju da Hormuški moreuz pripada bilo kojoj pojedinačnoj zemlji.

“Možete to nazvati cestarinom ili naplatom, na kraju krajeva, to je samo semantika”, rekao je Rubio, komentirajući moguće optužbe i kontrolu nad strateškim morskim putem.

Tokom sastanka s bahreinskim zvaničnicima u Manami, naglasio je da SAD žele sporazum s Iranom, ali ne po svaku cijenu.

“Želimo sporazum s Iranom, ali ne po svaku cijenu”, rekao je Rubio.

Na konferenciji za novinare u Manami, Rubio je dodao da su Sjedinjene Američke Države otvorene za “mir koji je trajan i stvaran”, ali koji ne ugrožava sigurnost i prosperitet Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika.


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