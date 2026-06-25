Od 30. juna počinje preokret: 4 znaka ulaze u desetogodišnji period sreće i uspjeha

Astrolozi tvrde da se nakon dužeg perioda izazova i zastoja otvara stabilniji i povoljniji ciklus, u kojem bi rezultati uloženog truda konačno mogli postati vidljivi i dugoročno nagrađeni.

Djevica: priznanje nakon dugog čekanja

Djevice bi mogle dočekati priznanje i napredak u poslovnom okruženju. Nakon dužeg perioda napornog rada i preuzimanja velike odgovornosti, dolazi trenutak kada bi njihovi rezultati mogli biti prepoznati od strane nadređenih. Ključni savjet je da jasno istaknu svoje zasluge i ne umanjuju vlastiti doprinos.

Rak: emotivno rasterećenje i novi početak

Za Rakove se najavljuje period emotivnog smirivanja i zatvaranja starih poglavlja. Odnosi koji su bili opterećeni u prethodnom periodu mogli bi dobiti novu šansu ili konačno razrješenje. Intuicija će igrati važnu ulogu u donošenju odluka.

Vaga: nova prilika kroz neočekivan razgovor

Vagama se otvara mogućnost važnih promjena kroz kontakte i razgovore koji na prvi pogled djeluju nebitno. Jedna prilika bi se mogla pojaviti potpuno neočekivano, a odluke donesene u tom periodu mogle bi imati dugoročne posljedice.

Strelac: hrabri potezi donose rezultate

Strelčevi ulaze u period u kojem bi hrabrost i spremnost na promjene mogli donijeti konkretne rezultate. Bilo da je riječ o poslu ili privatnim odlukama, pokret i inicijativa sada su ključ uspjeha.

Početak dugoročnog ciklusa

Iako se ovaj period opisuje kao „zlatni“, astrolozi naglašavaju da on ne znači izostanak truda, već povoljnije okolnosti u kojima bi svaki napor mogao biti lakše primijećen i nagrađen.

Kraj juna se, prema ovim tumačenjima, vidi kao simbolična tačka početka novog ciklusa koji bi mogao trajati narednih deset godina – ali uspjeh i dalje zavisi od ličnih odluka i akcija, prenosi Novi.

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