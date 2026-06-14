Ova greška uništava vaš veš: Većina ljudi pere na pogrešnoj temperaturi

Najčešći krivac je navika pranja veša na 60 stepeni, temperaturi koju mnogi koriste „po automatizmu“. Međutim, upravo ona može biti razlog što vam garderoba brzo propada.

Zašto 60 stepeni uništava odjeću

Visoka temperatura širi pamučna vlakna tokom pranja, a nakon sušenja ona se dodatno skupljaju. Rezultat je odjeća koja se deformiše i postaje manja nego prije.

Osim skupljanja, problem je i gubitak boje. Tamni komadi, poput crnih trenerki, vremenom postaju izblijedjeli jer topla voda otvara vlakna i ispira pigment iz tkanine.

Na koliko stepeni se zapravo treba prati veš

Za većinu svakodnevne odjeće, poput majica, farmerki, dukserica i košulja, dovoljna je temperatura od 30 stepeni. Savremeni deterdženti efikasno uklanjaju nečistoće i u hladnijoj vodi.

Posteljina i peškiri mogu se prati na 40 stepeni, dok se 60 stepeni preporučuje samo u posebnim slučajevima – poput bolesti u kućanstvu ili potrebe za jačom higijenom.

Pravilnim izborom temperature možete značajno produžiti vijek svoje odjeće i sačuvati njen izgled.

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