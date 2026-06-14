Ove tri biljke komarci ne podnose

Zbog toga mnogi posljednjih godina traže prirodna rješenja koja ne uključuju hemijske sprejeve i jaka sredstva protiv insekata. Dobra vijest je da pojedine biljke mogu pomoći da terasa postane manje privlačna komarcima, a pritom unose boju, miris i svježinu u prostor.

Lavanda – lijepa, mirisna i korisna

Lavanda je jedna od najpopularnijih biljaka za terase i balkone, a razlog nije samo njen prepoznatljiv izgled.

Njeni ljubičasti cvjetovi i intenzivna eterična ulja stvaraju miris koji većina ljudi obožava, dok ga komarci ne podnose. Upravo zbog toga mnogi baštovani preporučuju da se saksije sa lavandom postave u blizini garnitura za sjedenje, stolova ili ležaljki.

Osim što može doprinijeti odbijanju komaraca, lavanda unosi i mediteranski šarm u svaki spoljašnji prostor.

Bosiljak – začin koji čuva terasu

Bosiljak je nezaobilazan u mnogim kuhinjama, ali njegova korisnost ne završava se na tanjiru.

Karakterističan miris ove biljke može pomoći da komarci zaobilaze prostor u kojem raste. Zato nije loša ideja da nekoliko saksija držite na prozoru, balkonu ili terasi tokom ljeta.

Najljepši dio priče je što ćete, osim potencijalne zaštite od insekata, uvijek imati svjež bosiljak za salate, tjestenine i druga omiljena jela.

Nana – osvježava vazduh i odbija insekte

Nana je još jedna biljka koja se često nalazi na listi prirodnih saveznika protiv komaraca.

Njeni listovi oslobađaju osvježavajuću aromu koja ljudima prija tokom vrelih dana, dok insektima stvara manje prijatno okruženje. Pošto raste brzo i ne zahtijeva mnogo njege, idealna je za gajenje u saksijama.

Mnogi je sade upravo na balkonima i terasama kako bi spojili korisno i lijepo – prirodnu aromu i dekorativan izgled.

Gdje postaviti biljke da bi imale najveći efekat?

Ako želite da njihov miris dođe do izražaja, stručnjaci savjetuju da ih rasporedite što bliže mjestu gdje provodite najviše vremena.

Saksije sa lavandom, bosiljkom ili nanom mogu se postaviti uz sto, pored stolica ili u uglovima terase gdje se najčešće okupljate tokom večeri.

Važno je imati realna očekivanja

Iako ove biljke mogu pomoći da komaraca bude manje, one nisu čarobno rješenje koje će ih potpuno eliminisati.

Najbolje rezultate daju kao dio šire zaštite koja uključuje uklanjanje stajaće vode iz saksija, kanti i drugih posuda, kao i korišćenje mrežica ili drugih preventivnih mjera kada je broj komaraca povećan.

Ipak, ako tražite jednostavan i prirodan način da terasa bude prijatnija tokom ljeta, ove tri biljke svakako vrijedi imati pri ruci, prenosi Ona.

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