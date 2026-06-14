Protesti u Tel Avivu: Protesti protiv Netanyahuove politike

Na protestu protiv izraelske vlade koji je sinoć okupio oko 500 ljudi na trgu Habima u Tel Avivu, učesnici su kritikovali premijera Benjamin Netanyahu zbog, kako navode, odbijanja da se pokrene zakonska državna komisija istrage o propustima vezanim za napad 7. oktobra 2023. godine.Ona je istakla da bi zakonska komisija u Izraelu bila najviši istražni organ, sastavljen od nezavisnih stručnjaka koje imenuje predsjednik Vrhovnog suda,pišu Vijesti

Nasuprot tome, kako je navela, prijedlog Netanyahuove vlade predviđa komisiju koju bi birali političari, što je ocijenila kao neprihvatljivo i politički motivisano.

Eran Littman, čija je kćerka Oriya ubijena u napadu na muzičkom festivalu Nova, poručio je da je “ubijena zbog vjerskog rata”, optužujući Hamasove militante za zločine, ali i komentarišući širi političko-religijski kontekst sukoba.

Tokom njegovog obraćanja došlo je i do verbalnih sukoba između učesnika protesta i provokatora, nakon čega je policija intervenisala i udaljila nekoliko osoba iz mase.

Nakon kratkog saslušanja, sve strane su puštene.

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