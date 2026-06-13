Katar o trošku države na Mundijal poslao hiljadu navijača

Neobične priče sastavni su dio svakog Mundijala. Ova ipak ulazi u sferu, vjerovali ili ne.

Katar je na turnir o trošku države poslao hiljadu navijača kojima su plaćeni svi troškovi. Uoči prve utakmice Katara na Svjetskom prvenstvu 2026., koja se igra večeras od 21 sat protiv Švicarske, katarskim navijačima koji borave u San Francisku poručeno je da su obavezni biti dio kortea na putu prema stadionu.

Kataru će ovo biti drugi nastup na Svjetskom prvenstvu. Prije četiri godine bili su domaćini, dok su ovaj put mjesto na Mundijalu izborili kroz kvalifikacije.

Kako bi reprezentaciji osigurali snažnu podršku s tribina, Katarski nogometni savez i državni Fond za socijalni i sportski doprinos (DAAM) organizovali su putovanje za 1.000 navijača u Sjevernu Ameriku, pri čemu su pokriveni svi troškovi. Fond je osigurao finansijsku podršku za program koji uključuje avionske karte, hotelski smještaj i kopneni prijevoz.

Za katarske navijače rezervisano je ukupno 12 hotela – pet u San Francisku, četiri u Vankuveru i tri u Sijetlu,piše Avaz

U projekat je uključena i navijačka inicijativa „Maroon Stand“, poznata i kao „Mudaraj Alanabi“, pokrenuta uoči Azijskog kupa 2023. godine s ciljem mobilizacije mladih navijača i jačanja podrške nacionalnom timu.

Facebook komentari