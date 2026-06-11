3 horoskopska znaka konačno će se ponovno osjećati sretno…

Nakon duljeg razdoblja, tri horoskopska znaka od 11. lipnja 2026. ponovno osjećaju istinsku sreću. Utjecaj Kirona, poznatog kao veliki iscjelitelj, ovog četvrtka donosi preokret i priliku da se tuga ostavi iza sebe te nastavi život na sretan i zdrav način. Može se reći da je ovo dan za radost, trenutak kada shvaćamo da su uloženi trud i strpljenje napokon doveli do kraja razdoblja sjete i otvorili vrata novoj nadi za budućnost, piše Your Tango.

Rak

Tuga s kojom ste se suočavali, Rakovi, vjerojatno je povezana s obitelji, što je često posebno bolno i može nanijeti duboku patnju ako se ne razriješi. Ovog četvrtka osjetit ćete kako iscjeljujuća energija Kirona djeluje u vašem životu. Vi i jedan član obitelji riješit ćete problem koji je već odavno trebao biti riješen. Bilo da se radilo o staroj zamjerci ili dugotrajnoj svađi, došlo je vrijeme za pomirenje i novi početak.

Spremni ste ponovno izgraditi povjerenje i krenuti dalje, a osjećaj olakšanja bit će obostran. Uskoro će sve biti ispunjeno osmijesima i zagrljajima. Osjetit ćete golemu sreću, a isto vrijedi i za ljude do kojih vam je stalo.

Vaga

Kiron, poznat po svojoj iscjeliteljskoj moći, u četvrtak ulazi u vaš svijet kako bi vam donio mir koji vam je potreban. Postoji osoba u vašem životu s kojom ste dugo trebali razgovarati, Vage, a upravo danas taj će se razgovor konačno i dogoditi. Možda ste ga izbjegavali, no zaista nema razloga za strah od ishoda.

Događaji pod ovim pozitivnim tranzitom mogu donijeti samo dobre vijesti. Rezultat će biti ponovno povezivanje i obostrana sreća. Potpuno ste spremni odbaciti i posljednje ostatke tuge jer sada vidite da je sve u redu i da će tako ostati još dugo. Više niste zarobljeni u prošlosti – pred vama su sloboda i radost.

Škorpion

Tijekom ovog Kironovog tranzita, Škorpioni, spremni ste uložiti emocionalni napor i osloboditi se onoga što vas muči. Znate da nije lako, ali isto tako znate da ste snažni i da to možete. Danas vidite svoj život onakvim kakav uistinu jest, što vas potiče da shvatite kako ne želite provesti više ni sekunde oplakujući svoju sudbinu.

Možete se usredotočiti na ono što je dobro ili se žaliti na loše. Birate pozitivu jer sada razumijete da vam razmišljanje o negativnom ne donosi ništa dobro. Iscjeliteljska moć Kirona u četvrtak radi u vašu korist. Shvaćate da je život dragocjen i da ga vrijedi živjeti u miru. Tugu vidite onakvom kakva jest: prolazna. Vrijeme je da joj kažete zbogom, piše index.

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