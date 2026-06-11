Sreća pada sa neba: Blago vama ako ste rođeni u ova 3 znaka, stižu vam blagoslovi od petka, 12. juna

Mjesec ulazi u znak Bika, donoseći stabilnu, prizemljenu i harmoničnu energiju. Tokom ovog tranzita mnogi će osjetiti veću sigurnost i samopouzdanje, ali će tri horoskopska znaka posebno uživati u naklonosti univerzuma.

1. Strijelac

Za Strijelčeve je ovo dan u kojem optimizam donosi konkretne rezultate. Prirodno ste skloni da u svakoj situaciji pronađete nešto dobro, a upravo će vam takav stav otvoriti nova vrata.

Mjesec u Biku pomaže vam da ostanete fokusirani na svoje ciljeve, dok istovremeno zadržavate vedar duh i kreativnost. Zahvalnost koju osjećate prema životu privlači dodatne prilike i pozitivna iskustva.

Pred vama je dan u kojem ćete imati osjećaj da se stvari konačno slažu onako kako ste priželjkivali.

2. Rak

Rakovi će danas osjetiti prijeko potrebnu emocionalnu sigurnost. Ako ste u posljednje vrijeme sumnjali u nečiju odanost ili podršku, univerzum bi vam mogao poslati jasan dokaz da niste sami.

Prijatelji, porodica ili bliske osobe pokazat će koliko im značite. Energija Bika donosi vam osjećaj stabilnosti, topline i pripadnosti.

Ovo je odličan trenutak da se oslonite na ljude kojima vjerujete i da prihvatite podršku koja vam se nudi.

3. Bik

Za Bikove je ovo jedan od najpovoljnijih dana u ovom periodu. Mjesec ulazi u vaš znak i pojačava vašu intuiciju, odlučnost i samopouzdanje.

Misli su vam jasne, odluke donosite bez kolebanja, a osjećaj za ispravno i pogrešno posebno je naglašen. Imat ćete utisak da vam sve ide od ruke i da se prepreke same uklanjaju s puta.

Otvoreni ste za nove prilike, ljubav i sreću, a upravo takav stav omogućava da pozitivna energija lakše pronađe put do vas.

Mjesec u Biku donosi ovim znakovima osjećaj sigurnosti, unutrašnjeg mira i uvjerenje da se nalaze na pravom putu.

Upravo zato će 12. juni za Bikove, Rakove i Strijelčeve biti jedan od ljepših dana ovog mjeseca.

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