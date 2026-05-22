Jun će promijeniti čitavu godinu za ova 3 horoskopska znaka: Evo ko će plivati u novcu kad prođe maj

Kako navode astrološke prognoze, određeni planetarni aspekti mogli bi otvoriti vrata novim prilikama, ali i pokrenuti povrat starih dugovanja, poslovnih šansi i neiskorištenih mogućnosti.

U fokusu je kombinacija utjecaja Jupitera i Venere, za koju astrolozi smatraju da može donijeti talas finansijskog napretka, posebno onima koji su prethodnih mjeseci ulagali trud bez vidljivih rezultata.

1. Bik

Za pripadnike znaka Bika juni bi mogao donijeti dugo očekivanu naplatu ili povrat novca za koji su već izgubili nadu da će ga dobiti.

Prema astrološkim tumačenjima, mogući su kontakti koji pokreću isplate ili završetak poslova koji su ranije bili na čekanju.

Druga polovina mjeseca donosi stabilniji priliv novca, dok se u nastavku godine otvaraju nove poslovne mogućnosti i dodatni izvori prihoda.

2. Lav

Za Lavove je naglasak na poslovnim ponudama i povratku u centar pažnje.

Astrolozi navode da bi tokom juna mogla stići ponuda koja vraća samopouzdanje i finansijsku stabilnost, posebno kroz projekte ili saradnje koje dolaze iz neočekivanih pravaca.

Druga polovina godine mogla bi donijeti dodatno učvršćivanje poslovne pozicije i nova priznanja.

3. Škorpija

Za Škorpije se navodi mogućnost prihoda iz neočekivanih ili ranije započetih poslova.

U astrološkim prognozama ističe se da bi mogli biti aktivirani „skriveni“ izvori zarade, poput projekata, honorara ili finansijskih obaveza koje se konačno realizuju.

Savjetuje se opreznije upravljanje novcem kako bi se izbjegla impulsivna potrošnja, prenosi Novi.

