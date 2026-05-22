Od 27. maja stižu nove i rigorozne saobraćajne kazne u BiH: Iznosit će 2.000, 3.000 i 5.000 KM

Prema informacijama do kojih su došle Nezavisne novine, policija će nove odredbe početi primjenjivati već od srijede, a kazne za najteže prekršaje dosezat će i do 5.000 KM.

Obijesnom vožnjom smatrat će se više različitih oblika opasnog ponašanja u saobraćaju. Između ostalog, to uključuje situacije kada vozač u periodu od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno svjetlo, kao i prekoračenje brzine u naselju za više od 40 kilometara na sat iznad dozvoljene, odnosno za više od 60 kilometara na sat van naselja.

Oduzimanje vozila

Nove odredbe obuhvataju i preticanje kolone preko pune linije, kao i upravljanje vozilom sa više od 1,50 g/kg alkohola u krvi ili pod uticajem narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci.

Posebno stroga mjera odnosi se na višestruke prekršioce. Kako je navedeno u izmjenama zakona, policija će na licu mjesta moći privremeno oduzeti vozilo vozaču koji je zatečen u obijesnoj vožnji ukoliko je u prethodne dvije godine već bio kažnjen za isti prekršaj.

Privremeno oduzeta vozila čuvat će se na lokaciji koju odredi policija, sve do donošenja pravosnažnog sudskog rješenja.

Za vozače koji krajnjom nepažnjom ozbiljno ugroze druge učesnike u saobraćaju predviđene su novčane kazne od 2.000 do 3.000 KM, uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci i dva kaznena boda.

Mobiteli i pojasevi

U slučajevima kada obijesna vožnja dovede do saobraćajne nesreće, kazne će biti još strožije. Vozači će tada plaćati između 3.000 i 5.000 KM, uz zabranu vožnje od devet mjeseci i četiri kaznena boda.

Izmjene ZOBS-a donose i pooštravanje kazni za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, kao i za nevezivanje sigurnosnog pojasa. Za ove prekršaje predviđene su kazne od 200 do 400 KM.

Ako zbog korištenja telefona ili nevezivanja pojasa dođe do saobraćajne nezgode, kazna će iznositi od 400 do 2.000 KM, uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom do šest mjeseci i dva kaznena boda.

Novim zakonom sankcionisat će se i korištenje uređaja za ometanje rada radara i drugih sistema za evidentiranje prekršaja. Za takve prekršaje propisane su kazne od 200 do 400 KM, prenosi Novi.

Facebook komentari