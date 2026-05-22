Svijet

Balkanci u Njemačkoj u šoku: Stroga pravila za svakodnevne navike koje su kod nas uobičajene

Objavljeno prije 21 minuta

Njemačka je poznata po strogom poštovanju pravila, uređenosti i disciplini, a princip “Ordnung muss sein” (red mora postojati) duboko je ukorijenjen u svakodnevni život.

Zbog toga mnoge navike koje su na Balkanu uobičajene, u Njemačkoj mogu biti zabranjene ili kažnjive, što često iznenađuje doseljenike.

Jedan od primjera je pranje automobila u vlastitom dvorištu, koje je u mnogim dijelovima Njemačke zabranjeno zbog zaštite podzemnih voda, jer se smatra da hemikalije i nečistoće mogu zagađivati tlo.

Posebna pravila važe i za takozvano “vrijeme mira” (Ruhezeit), posebno nedjeljom i praznicima, kada je zabranjeno korištenje bučnih uređaja poput kosilica, trimera i slične opreme.

Čak i kućni poslovi, poput usisavanja ili pranja veša u kasnim satima, mogu izazvati reakciju komšija i eventualne kazne ako se narušava mir.

U nekim njemačkim saveznim državama postoji i zabrana plesa tokom tzv. “tihih praznika”, posebno na Veliki petak, kada su ograničene javne zabave i bučni događaji.

I na njemačkim autoputevima postoje stroga pravila – ostanak bez goriva ne smatra se hitnim slučajem, već nemarom, te može biti kažnjen jer se smatra da je mogao biti izbjegnut.

Posebna pravila vrijede i na pojedinim plažama gdje je zabranjeno pravljenje velikih pješčanih građevina zbog zaštite tla, dok se i verbalne uvrede u saobraćaju mogu tretirati kao ozbiljan prekršaj ili krivično djelo.

Ovakvi propisi često iznenade ljude sa Balkana, koji su navikli na opušteniji pristup svakodnevnim aktivnostima.


