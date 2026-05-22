Hrana i piće

Ko ne smije da jede višnje?

5.7K  
Objavljeno prije 1 sat

Višnje su bogate vitaminima, antioksidansima i vlaknima, pa se smatraju veoma zdravim voćem koje može doprinijeti jačanju imuniteta, boljem varenju i smanjenju upala u organizmu.

Višnje - Dnevno.hr

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovo voće nije podjednako dobro za sve ljude i da kod pojedinaca može izazvati neprijatne reakcije ili pogoršati postojeće zdravstvene probleme.

Poseban oprez savjetuje se osobama koje imaju osjetljiv digestivni sistem.

Zbog većeg sadržaja prirodnih kiselina i vlakana, višnje kod nekih ljudi mogu izazvati nadutost, gasove, bolove u stomaku ili proliv, naročito ako se konzumiraju u većim količinama. Ljudi koji pate od sindroma iritabilnog crijeva ili drugih hroničnih problema sa varenjem često teže podnose ovo voće.

Iako rijetko, moguće su i alergijske reakcije na višnje. Simptomi mogu uključivati svrab u ustima, osip, oticanje, probleme sa varenjem, pa čak i otežano disanje. Osobe koje imaju alergiju na koštičavo voće ili polen određenih biljaka trebalo bi da budu posebno oprezne.

Stručnjaci upozoravaju i da pretjerivanje sa količinom višanja može izazvati laksativni efekat čak i kod potpuno zdravih osoba. Zbog toga se preporučuje umjerena konzumacija kako bi se izbjegle probavne tegobe i nelagodnost.

Posebna pažnja savjetuje se i kada su u pitanju koštice višanja, koje ne bi trebalo gutati niti žvakati, jer sadrže jedinjenja koja u većim količinama mogu biti štetna za organizam, prenosi Alo.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh