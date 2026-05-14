Trump doživio brutalno poniženje u Kini: Evo šta se desilo

U očitom ignoriranju od strane lista China Daily, naslovnicom je u srijedu dominiralo izvješće o drugom predsjedničkom sastanku — onom koji se održao u utorak između Xija i Emomalija Rahmona iz Tadžikistana, srednjoazijske zemlje čija je trgovina s Kinom prošle godine iznosila 4,3 milijarde dolara, što je više od 100 puta manje od američko-kineske razmjene, prenosi Dnevnik.hr.

Kineski državni mediji smatraju se još jednim sredstvom signalizacije Komunističke partije Kine, izvan standardnih linija dužnosnika Ministarstva vanjskih poslova, piše Newsweek.

Još jedno glasilo Partije, People’s Daily, također je Trumpov posjet stavilo u sporedni okvir. Zauzimajući oprezan, ali optimističan ton o razgovorima, naslov glasi: “Odnosi Kine i SAD-a ne mogu se vratiti u prošlost, ali mogu imati bolju budućnost.”

“Formulacija mi zvuči oprezno. Ostavlja prostor za poboljšanje bez prevelikih obećanja. To možete shvatiti kao: ‘Budućnost je dostupna, ako se obje strane slože'”, napisao je Soyonbo Borjigin, bivši kineski novinar, u blogu. “Zapravo bih to preveo kao: ‘Peking poručuje da se stari odnos ne može obnoviti, ali je stabilniji odnos i dalje moguć.'” prenosi Novi.

