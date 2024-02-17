Mlad Mjesec u Biku 16.5. donosi val sreće OVIM znakovima Zodijaka!

Mlad Mjesec u Biku 16.5.2026. otvara novu, sretniju fazu za odabrane znakove Zodijaka – kao da im život napokon daje jasnu priliku da naplate trud, donesu pravu odluku i pokrenu stvari u svoju korist. Posao, ljubav i financije sada mogu dobiti konkretniji oblik, a ono što je dugo čekalo svoj trenutak počinje se pretvarati u stvaran pomak, dobitak ili odgovor koji mijenja daljnji smjer.

16.5.2026. očekuje nas mlad Mjesec u Biku, na 25°57’. Ovo je lunacija koja otvara vrata novom ciklusu sigurnosti, obilja, vrijednosti i unutarnjeg mira. Mlad Mjesec u Biku dolazi u konjunkciji s Merkurom, u blizini Urana na početku Blizanaca, te u širem, ali podržavajućem sekstilu s Jupiterom u Raku.

To znači da se sada mogu otvoriti vrata kroz razgovor, poruku, odluku, ideju, ponudu ili iznenadni unutarnji uvid. Nešto što je dugo bilo nejasno sada može postati jednostavno. Nešto što je izgledalo daleko sada se može pokazati kao mogućnost koja je cijelo vrijeme bila pred nama.

Bik nas vraća tijelu, prirodi, dodiru, novcu, vrijednosti, domu i jednostavnim stvarima koje život čine mirnim. Ali Uran donosi preokret. Ako je neka sigurnost bila lažna, sada se ruši. Ako smo se navikli na premalo, sada počinjemo osjećati koliko smo se smanjili. Ako smo čekali “pravi trenutak”, ova lunacija nas podsjeća da pravi trenutak počinje onda kada odlučimo poštovati sebe.

Jupiter u Raku daje ovoj priči mekoću, zaštitu i osjećaj da se život može otvoriti na nježniji način. Ovo nije energija borbe. Ovo je energija plodnog tla. Ono što sada posijemo može rasti polako, ali duboko. Možda neće sve doći preko noći, ali ono što započne pod ovim mladim Mjesecom može imati trajnu vrijednost.

Poseban val sreće, podrške i novih prilika sada mogu osjetiti četiri znaka.

Bik

Bikovi, ovaj mlad Mjesec događa se u vašem znaku i za vas označava osobni novi početak. Ovo je trenutak kada se vraćate sebi, ali ne onoj verziji sebe koja je samo trpjela, čekala ili se prilagođavala. Sada ste snažniji, svjesniji i spremniji priznati što više ne želite nositi.

Možda ćete u danima oko 16.5. osjetiti snažnu potrebu da promijenite smjer. Merkur uz mlad Mjesec donosi riječi koje oslobađaju, razgovor koji mijenja perspektivu ili spoznaju koja se ne može ignorirati. Uran dodaje element iznenađenja pa nešto može doći brzo, neočekivano i baš onda kada ste mislili da se ništa ne miče.

U ljubavi, ovo je lunacija vlastite vrijednosti. Ako ste u vezi, mogli biste otvoriti važne teme: sigurnost, zajednički planovi, novac, dom, povjerenje, bliskost. Odnos koji ima zdrav temelj sada može postati još stabilniji.

Ako ste slobodni, ova lunacija može donijeti privlačnost prema osobi koja vam ne budi nemir, nego mir. Netko vas može iznenaditi jednostavnošću, stabilnošću ili načinom na koji vas vidi bez potrebe da se dokazujete. Ljubav sada ne dolazi kroz igru, nego kroz osjećaj: uz ovu osobu mogu disati.

Na poslovnom planu, vrijeme je da prepoznate svoju cijenu. Ne samo cijenu rada, nego i cijenu energije, znanja, iskustva i vremena. Ako ste dugo davali previše, a primali premalo, sada se može otvoriti prostor za promjenu. Moguća je nova poslovna ideja, ponuda, razgovor o zaradi, promjena uvjeta ili odluka da konačno krenete prema nečemu što vam daje osjećaj stvarne vrijednosti.

Financijski, mlad Mjesec u vašem znaku traži novi odnos prema novcu. Možda ćete napraviti plan, zatvoriti stari dug, promijeniti naviku trošenja ili shvatiti da je vrijeme da naplatite ono što znate. Novac sada dolazi tamo gdje postoji jasnoća.

Ova lunacija vas uči da ne morate moliti za mjesto koje vam pripada. Dovoljno je da prestanete stajati na mjestima koja vas umanjuju.

Rak

Rakovi, mlad Mjesec u Biku dolazi kao podrška vašim snovima, prijateljstvima, zajednicama i dugoročnim planovima. Jupiter u vašem znaku daje vam poseban sjaj, zaštitu i osjećaj da se život polako ponovno otvara. Ako ste u proteklom razdoblju sumnjali u sebe, sada možete osjetiti da niste sami i da postoji put koji vas vodi prema većoj sigurnosti.

Ova lunacija može vam donijeti ljude. Prave ljude. One koji vas razumiju bez mnogo objašnjavanja. One koji vide vašu vrijednost i onda kada vi još uvijek sumnjate. Možda će se neko prijateljstvo produbiti, neka suradnja otvoriti ili će se pojaviti osoba koja vas povezuje s novom prilikom.

U ljubavi, ovo je vrijeme kada se srce pita: tko pripada mojoj budućnosti? Ako ste u vezi, mogli biste razgovarati o zajedničkim planovima, preseljenju, obitelji, financijama ili novoj fazi odnosa. Odnos koji ima nježnost i stvarnu podršku sada može dobiti novi temelj. Ako ste slobodni, ljubav može doći preko prijatelja, društvenih mreža, zajedničkog projekta, događaja ili kruga ljudi u kojem se osjećate prirodno.

Na poslovnom planu, otvaraju se vrata kroz kontakte. Nemojte podcijeniti razgovor, preporuku, poruku ili slučajan susret. Merkur uz mlad Mjesec naglašava komunikaciju, a Jupiter u vašem znaku daje vam veću vidljivost i povjerenje drugih. Ljudi sada mogu prepoznati nešto u vama prije nego što to sami u potpunosti priznate.

Financijski, ovo nije vrijeme za brze poteze, već za mudro povezivanje. Suradnje, grupni projekti, klijenti, publika ili online prostor mogu donijeti rast. No Bik traži da sve bude stabilno, konkretno i jasno. Ne obećavajte ono što vas iscrpljuje. Ne ulazite u dogovore u kojima odmah osjećate nelagodu. Vaše tijelo sada zna tko je siguran, a tko samo zvuči dobro.

Ova lunacija vam poručuje da ne morate sami nositi sve. Postoje ljudi, prilike i vrata koja se otvaraju onda kada prestanete vjerovati da morate sve zaslužiti kroz napor.

Djevica

Djevice, mlad Mjesec u Biku za vas otvara vrata širenja. Ovo je lunacija koja budi vjeru, znanje, putovanja, obrazovanje, pisanje, podučavanje, duhovnost i nove životne perspektive. Ako ste se osjećali zatvoreno u rutinu, sada se može pojaviti ideja koja vam pokazuje da postoji veći put.

Bik vam odgovara jer ne traži kaos. On ne govori: sruši sve i kreni bez plana. On govori: napravi prvi stvaran korak. A uz Merkur i Uran, taj korak može početi jednom spoznajom. Možda ćete nešto pročitati, čuti, napisati ili izgovoriti — i odjednom će vam biti jasno da više ne možete razmišljati na stari način.

U ljubavi, ovo je vrijeme iskrenosti i širenja srca. Ako ste u vezi, mogli biste razgovarati o budućnosti, putovanju, učenju, selidbi ili promjeni smjera. Odnos koji vas podržava u rastu sada dobiva novu dubinu. Ako ste slobodni, može vas privući osoba koja ima drugačiji pogled na život, dolazi iz drugog mjesta, ima snažnu životnu filozofiju ili vas potiče da izađete iz poznatog obrasca.

Na poslovnom planu, ova lunacija podržava sve što je povezano sa znanjem: edukacije, savjetovanja, pisanje, objavljivanje, medije, rad s inozemstvom, pravne teme, mentorstvo i online projekte. Ideja koju ste dugo analizirali sada može dobiti konkretan oblik. Ne morate imati savršenu strategiju. Dovoljno je da imate jasnu namjeru i spremnost da krenete.

Financijski, novac može doći kroz vještinu, znanje ili širenje tržišta. Možda ćete shvatiti da je potrebno uložiti u sebe, upisati tečaj, završiti edukaciju ili ponuditi nešto što ste do sada držali samo za sebe. Ne čekajte da sve bude savršeno. Pod ovim mladim Mjesecom vrijednost raste kroz primjenu, ne kroz beskrajnu pripremu.

Ova lunacija vas podsjeća da sigurnost nije uvijek u poznatom. Ponekad se prava sigurnost rađa onda kada konačno povjerujete da smijete rasti.

Jarac

Jarci, mlad Mjesec u Biku budi jedno od najljepših područja vašeg života: ljubav, radost, kreativnost, užitak, djecu, stvaranje i osobni sjaj. Nakon razdoblja obaveza, odgovornosti i ozbiljnih odluka, ova lunacija vas vraća pitanju koje često zaboravite postaviti: što mene stvarno veseli?

Bik vas ne gura u površno zadovoljstvo. On vas vraća jednostavnim, stvarnim stvarima koje hrane srce: dodiru, prirodi, glazbi, hrani, odmoru, umjetnosti, ljubavi, stvaranju. Ovo je trenutak kada se možete sjetiti da život nije samo ono što treba izdržati, organizirati i kontrolirati. Život je i ono što treba osjetiti.

U ljubavi, ovo može biti snažan novi početak. Ako ste u vezi, vrijeme je da odnosu vratite toplinu, spontanost i prisutnost. Manje analiziranja, manje kontrole, više iskrenog uživanja. Ako ste slobodni, nova osoba može se pojaviti iznenada — kroz poruku, susret, kreativni prostor, izlazak ili situaciju u kojoj ste napokon opušteni i svoji.

Na poslovnom planu, mlad Mjesec u Biku podržava kreativne projekte i talente koje možda predugo držite po strani. Ako imate ideju, proizvod, umjetnički rad, osobni brend ili nešto što dolazi iz vašeg srca, sada ga možete početi oblikovati. Merkur donosi ideju, Uran originalnost, a Bik sposobnost da se od inspiracije stvori nešto konkretno.

Financijski, novac se može povezati s vašim talentom, hobijem, kreativnošću ili nečim što radite prirodno i s lakoćom. Možda ćete shvatiti da ono što vama izgleda jednostavno drugima ima veliku vrijednost. Nemojte umanjivati svoje darove samo zato što ste navikli da vam dolaze lako.

Ova lunacija vas uči da radost nije slabost. Radost je gorivo. Kada se vratite onome što vas istinski pokreće, i vaša energija, privlačnost i stvaralačka snaga ponovno rastu.

Suzana Dulčić/ATMA

