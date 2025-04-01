Saudijska Arabija zatvorila nebo za američke lovce, Trump kapitulirao pred Rijadom

Prema izvještaju koji prenosi The Jerusalem Post, odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o obustavi operacije vođenja brodova kroz Hormuški moreuz uslijedila je nakon pritiska Saudijske Arabije, piše Faktor

Izvori na koje se list poziva navode da su zaljevski saveznici bili iznenađeni nedjeljnom najavom “Projekta Sloboda”.

Saudijsko vodstvo obavijestilo je Sjedinjene Američke Države da neće dopustiti korištenje zračne baze niti prelete kroz svoj zračni prostor za potrebe pratnje blokiranih plovila.

Iako je predsjednik Trump pokušao riješiti nesuglasice telefonskim pozivom saudijskom prijestolonasljedniku Mohammedu bin Salmanu, napori nisu urodili plodom, te je Washington bio prisiljen zaustaviti operaciju kako bi sačuvao pristup strateški ključnom zračnom prostoru.

The Jerusalem Post ističe da je tokom prethodne operacije Epic Fury protiv Irana, a prije aktualnog privremenog primirja, Saudijska Arabija dopuštala korištenje svojih baza za američke lovce i protuzračnu obranu.

Dužnosnici naglašavaju da je zbog specifične geografije regije saradnja saveznika neophodna jer je u određenim situacijama korištenje tuđeg zračnog prostora jedina dostupna opcija za pružanje obrambenog štita brodovima.

Dok saudijski izvori potvrđuju redovnu komunikaciju s vrhom američke administracije, uključujući potpredsjednika JD Vancea i državnog tajnika Marca Rubia, negiraju tvrdnje o potpunom iznenađenju, uz obrazloženje da se situacija na terenu mijenja vrlo brzo.

Saudijska Arabija, prema istim navodima, podržava diplomatske napore Pakistana u posredovanju između SAD-a i Irana, unatoč neslaganju s vojnim akcijama u moreuzu.

Bijela kuća je službeno tvrdila da su saveznici unaprijed obaviješteni, no diplomati iz regije, poput onih iz Omana, navode da je koordinacija s njima započela tek nakon što je operacija javno objavljena.

Facebook komentari