Ova domaća životinja godišnje ubije više ljudi nego ajkule

Riječ je o kravama, odnosno govedima.

Prema analizi koju je objavio Snopes, tvrdnja da krave i druga goveda u prosjeku godišnje ubiju više ljudi nego ajkule ocijenjena je kao tačna. Taj fact-check navodi da je, na osnovu dostupnih podataka iz SAD-a i drugih izvora, prosjek fatalnih slučajeva povezanih s govedima veći od broja ljudi koje godišnje usmrte ajkule.

Brojke koje mnoge iznenade

Snopes navodi da je u periodu od 2003. do 2007. godine u SAD-u prosjek bio oko 22 smrtna slučaja godišnje povezana s govedima. Većina tih tragedija odnosila se na udarce, gaženje ili napade tokom rada sa stokom, posebno u poljoprivrednom okruženju.

S druge strane, International Shark Attack File pri Florida Museumu navodi da u svijetu obično bude oko 70 do 100 napada ajkula godišnje, od čega se u prosjeku bilježi oko pet smrtnih slučajeva. U njihovom izvještaju za 2022. godinu zabilježeno je pet fatalnih napada, dok je 2025. godine registrovano devet fatalnih neizazvanih napada, što pokazuje da broj varira iz godine u godinu.

Zašto onda svi strahuju od ajkula?

Odgovor je jednostavan: ajkule imaju daleko gori imidž. Filmovi, televizija i viralni snimci učinili su ih sinonimom za smrtonosnu prijetnju, iako su stvarni fatalni susreti s ljudima relativno rijetki.

Krave, s druge strane, djeluju gotovo bezazleno. Međutim, njihova veličina, snaga i nepredvidivo ponašanje – posebno u blizini teladi ili na farmama – mogu biti kobni.

Naravno, ovo poređenje nije savršeno, jer ljudi daleko češće dolaze u kontakt s govedima nego s ajkulama. Ali upravo zato ova statistika ostaje toliko upečatljiva: životinja koju mnogi smatraju gotovo bezopasnom u praksi je smrtonosnija od one koja decenijama izaziva kolektivni strah, prenosi N1.

