Postoji li sigurna mjera konzumacije alkohola: Novo istraživanje dalo odgovor

Objavljeno prije 11 minuta

Novo istraživanje pokazuje da čak i umjerena konzumacija alkohola može imati negativan utjecaj na mozak.

Naučnici su uočili povezanost između alkohola, smanjenog protoka krvi u mozgu i stanjenja moždane kore dijela zaduženog za razmišljanje i donošenje odluka.

Zabrinjava to što su promjene primijećene i kod osoba koje piju u granicama koje se smatraju “sigurnim”. Iako studija ne dokazuje direktan uzrok, rezultati ukazuju da se štetni efekti mogu gomilati s godinama.

Stručnjaci sve češće dovode u pitanje postojanje potpuno sigurne količine alkohola i savjetuju smanjenje unosa radi očuvanja zdravlja mozga.


