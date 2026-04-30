Elektroprivreda BiH zvanično potvrdila da je vratila imovinu koja je nezakonito uknjižena na EPHZHB

Objavljeno prije 53 minute
Elektroprivreda BiH je zvanično potvrdila da je uspjela vratiti svoju imovinu koja je bila nezakonito uknjižena na Elektroprivredu HZHB. Riječ je o Hidroelektranama na rijeci Neretvi.

– JP Elektroprivreda BiH uvidom u katastar Federalne uprave za geodetske i imovisnko pravne poslove konstatuje da je svih 5 KO koje su prethodnim aktivnostima Uprave Grada Mostar upisne u vlasništvo JP Elektroprivreda HZHB, vraćeno na posjednika Hidroelektrane na Neretvi.

Izmjene u katastru rezultat su aktivnosti koje je JP Elektroprivreda BiH urgentno pokrenula nakon saznanja o izvršenju promjena vlasništva nad posjedima u korist JP Elektroprivreda HZHB. JP Elektroprivreda BiH izražava vjerovanje da će se pravne procedure koje su u toku, voditi u skladu s propisima, te da će dostavom Rješenja blagovremeno biti obaviještena o vraćanju posjednika – naveli su iz Elektroprivrede BiH.


