Novi sistem ulaska i izlaska iz EU putnicima napravio haos na putovanjima

Sistem, koji je postepeno uveden od oktobra 2025., trebao je ubrzati i digitalizirati procedure, ali iskustva putnika pokazuju suprotno, piše The Guardian.

Stotine njih prijavilo je višesatna čekanja, tehničke poteškoće prilikom skeniranja i nedostatak osoblja. Neki su zbog gužvi propustili letove i pretrpjeli značajne finansijske gubitke.

Britanac Dave Giles iz Northamptonshirea propustio je let iz Kopenhagena i morao platiti nove karte, smještaj i dodatne troškove vrijednosti više od 2.000 funti.

Trudnica iz Londona čekala je četiri sata u Pisi u, kako je kazala, zagušljivom hodniku bez ikakve pomoći ili mjesta za sjedenje, dok su roditelji s malom djecom u Malagi čekali i do tri i pol sata.

Problemi se ponavljaju na različitim aerodromima pa su tako u Krakovu službenici koristili vlastite mobilne telefone jer kamere na kućicama za kontrolu nisu radile, dok su u Madeiri i na Eurostaru kiosci bili zatvoreni ili prekriveni folijom.

Putnici navode da nema jasnih uputa, da se registracija mora ponavljati na svakoj etapi putovanja i da se ne zna šta očekivati pri dolasku na aerodrome.

Posebno su pogođeni stariji putnici, koji su često prisiljeni stajati satima bez pristupa toaletima ili sjedećim mjestima.

“Izgleda da su aviokompanije odbacile svaku odgovornost”, rekao je jedan putnik, dodajući da aviokompanije prebacuju odgovornost na aerodrome.

Novi sistem trebao je povećati sigurnost i efikasnost, ali putnici upozoravaju da bi kašnjenja mogla obeshrabriti putovanja unutar Evrope.

Facebook komentari