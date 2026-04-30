Horor u BiH: Sjela na kauč da predahne, a onda ugledala zmiju od metra kako joj gmiže prema nozi

– Okrenem se i vidim zmiju kako ide ravno prema mojoj nozi. Bila je možda desetak centimetara od stopala – ispričala je čitateljica portala Bljesak.info, kojoj je u njezin dom u mostarskoj Jasenici ušetao nepozvan gost.

Dodala je i kako je prilikom susreta instinktivno reagirala i uzmaknula.

Kako je navela, nakon obiteljske proslave i pospremanja kuće nakratko je sjela odmoriti, kada je primijetila neobično šuškanje iz vrećice koja se nalazila pored nje.

– Nakon proslave svete pričesti pospremam kuću i sjednem na nekoliko minuta na kauč kako bih predahnula. Pored mene neka vrećica koja inače nikada tu ne stoji, ali eto, taj dan se našla baš tu. Nakon nekoliko minuta čujem neko šuškanje… i već mi to postaje sumnjivo. Okrenem se udesno i imam što vidjeti — zmija! I to ne mala… ide ravno prema mojoj nozi – ispričala je i dodala kako se zmija potom povukla i sakrila ispod fotelje, gdje je ostala sklupčana.

– Bila je možda 10 cm od stopala, znači taman da se ‘upoznamo’. Ja, naravno, u sekundi podignem noge i vrisnem – navela je i dodala kako je vriskom očito i nju prepala jer je pobjegla.

– Ali ne daleko. Samo se smjestila ispod fotelje, sklupčala se i gledala prema ‘opasnosti’, odnosno meni – istaknula je.

Navela i kako situacija nije bila nimalo ugodna, iako sada, s odmakom, na događaj gleda s dozom humora.

Nakon početnog šoka, zmiju su uspjeli izbaciti iz kuće jer, našalila se čitateljica, nije bila pozvana na slavlje, ali dodaje da joj nije bilo svejedno.

– Ima preko metar dužine, znači nije baš “bebica” – istaknula je i upozorila i druge građane na oprez, osobito u toplijim danima kada se zmije češće približavaju naseljenim područjima,prenosi Depo

– Uglavnom, čisto upozorenje svima, pazite gdje sjedate, zatvarajte vrata i obratite pozornost na prostor oko sebe, pogotovo ovih toplijih dana. Nikad ne znate tko vam može doći u goste bez najave – poručila je čitateljica.

