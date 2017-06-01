Lako je biti dobar: Vratila novčanik i 3.500 KM vlasniku

Poštenje i ljudskost još jednom su dobili svoju potvrdu u Višegradu zahvaljujući Divni Vasić, koja je prije nekoliko dana u blizini novog mosta pronašla novčanik sa 1.800 eura, ličnim dokumentima, bankovnim karticama i ostalim vrijednim stvarima, te ga bez razmišljanja predala Policijskoj stanici Višegrad.

Svojim primjerom pokazala je da se prave životne vrijednosti ne mjere novcem, već odgovornošću, moralom i spremnošću da se učini ispravna stvar.

“Kada sam vidjela da se u novčaniku nalazi veća suma novca i sva dokumenta otišla sam u Policijsku stanicu Višegrad i predala novčanik. Nijednog trenutka nisam razmišljala drugačije, jer smatram da je to jedino ispravno”, ispričala je Vasićeva za Srnu.

Kako je navela, dežurni policijski službenik Dragoslav Matović odmah je preduzeo sve potrebne korake, uspostavio kontakt sa vlasnikom novčanika, koji je sa porodicom iz Kragujevca u tom trenutku već stigao do Foče na putu prema ljetovanju, te ga obavijestio da su novčanik i sva dokumenta pronađeni.

“Vlasnik mi se kasnije javio iz policije. Bio je veoma zahvalan, jer su se u novčaniku, osim 1.800 evra, nalazila sva dokumenta. Rekao mi je da će Višegrad pamtiti po dobrim ljudima i to mi je bila najveća nagrada”, rekla je Vasićeva,pišu Vijesti

Posebnu zahvalnost uputila je dežurnom policajcu Dragoslavu Matoviću, kao i svim pripadnicima Policijske stanice Višegrad, ističući njihovu profesionalnost, efikasnost i ljudski odnos u ovoj situaciji.

“Zahvalna sam policiji što je odmah reagovala i pomogla da novčanik bude vraćen vlasniku. Nadam se da su nastavili svoj odmor bez brige i da će iz Višegrada ponijeti samo najljepše uspomene”, poručila je Vasićeva.

Ovaj nesvakidašnji gest još jednom potvrđuje da su poštenje, odgovornost i dobrota vrijednosti koje se u Višegradu i dalje njeguju. Zahvaljujući plemenitom postupku Divne Vasić, jedna porodica iz Kragujevca svoj boravak i prolazak kroz ovaj grad pamtiće po ljudima koji su pokazali da čestitost nema cijenu.

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