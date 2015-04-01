Uz ove trikove piletina s roštilja bit će mnogo sočnija i ukusnija

Prvi maj miriše na dim, roštilj i druženje na otvorenom, a piletina je nezaobilazna namirnica za takva okupljanja. Da bi bila sočna i puna okusa, vrijedi se držati nekoliko provjerenih trikova koje koriste i profesionalni kuhari.

Jedan od ključnih koraka je mariniranje. Prema preporukama Američkog ministarstva poljoprivrede (USDA), piletinu treba marinirati u frižideru, nikako na sobnoj temperaturi, kako bi se spriječio razvoj bakterija.

Marinada ne samo da daje aromu, već pomaže da meso ostane sočno tokom pečenja. Čak i nekoliko sati u marinadi može značajno poboljšati teksturu i okus.

Odabir komada mesa također pravi razliku. Savjetuje se da se za roštilj češće biraju bataci i karabataci jer imaju više masnoće i teže se isušuju od pilećih prsa.

Ako ipak koristite pileća prsa, dobro ih je lagano istanjiti kako bi se ravnomjerno ispekla. Također, važno je izvaditi meso iz frižidera 20 do 30 minuta prije pečenja kako bi se izbjeglo neravnomjerno termičko obrađivanje.

Temperatura i tehnika pečenja su presudni. Piletinu treba peći kombinacijom direktne i indirektne topline. Prvo kratko zapeći na jačoj vatri, a zatim dovršiti na slabijoj.

Naglašava se da se umaci s visokim udjelom šećera dodaju tek pred kraj kako ne bi zagorjeli. Najsigurniji način da znate da je meso gotovo jeste korištenje termometra jer unutrašnja temperatura treba doseći najmanje 74 stepena.

Ne zaboravite na sigurnost i završni korak, a to je odmaranje mesa. Piletinu treba ostaviti nekoliko minuta nakon skidanja s roštilja kako bi se sokovi ravnomjerno rasporedili. Također, koristite odvojene tanjire i pribor za sirovo i pečeno meso kako biste izbjegli kontaminaciju.

Facebook komentari