Visoki izraelski oficir: Ubijamo Palestince kao što nismo ubijali od 1967.

On je u istom kontekstu branio ublažena pravila djelovanja koja vojnicima omogućavaju da otvaraju vatru i na nenaoružane Palestince.

Bluth je priznao i da postoji različit pristup kada je riječ o postupanju prema izraelskim Jevrejima i Palestincima u situacijama bacanja kamenica na vojne snage.

“Za tri godine ubili smo 1.500 terorista (misleći na Palestince op.a) Arapi razumiju da je ‘ako neko ustane da te ubije, ubij ga prvi’ dio pravila Bliskog istoka, i zato ubijamo kao što nismo ubijali od 1967.”, kazao je Bluth.

Prema podacima Ureda Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja, od 7. oktobra 2023. izraelske snage ubile su 1.081 Palestinca na Zapadnoj obali i u okupiranom Istočnom Jerusalemu, među kojima je najmanje 235 djece.

Bluth je visok broj poginulih povezao s naredbama koje je izdao, a koje, prema navodima, olakšavaju otvaranje vatre na civile, uključujući i Palestince koji pokušaju preći separacijsku barijeru.

On je također naveo da izraelske snage ne pucaju na Izraelce koji bacaju kamenice, pravdajući to kako je rekao “sociološkim implikacijama”, dok se u sličnim situacijama prema Palestincima primjenjuje drugačiji pristup.

Dodao je da su izraelske snage tokom 2025. godine ubile 42 Palestinca koji su bili optuženi za bacanje kamenica,pišu Vijesti

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija na Zapadnoj obali, posebno zbog sve češćih nasilnih incidenata povezanih s doseljeničkim grupama.

Nevladina organizacija Peace Now saopćila je da je izraelska vlada izdvojila oko 130 miliona šekela za iste te grupe, uz obrazloženje da se radi o mjerama za suzbijanje nasilja naseljenika, dok organizacija tvrdi da će ta sredstva u praksi dodatno ojačati naselja i njihove regionalne strukture.

Facebook komentari