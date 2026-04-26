Horoskopski znakovi u kojima se rađaju pasivno-agresivni ljudi …

Nekim ljudima nije problem reći što im smeta, dok drugi zaobilaze takve interakcije. Oni se neće posvađati, neće otvoreno prigovoriti, ali će se njihovo nezadovoljstvo osjetiti u tonu, u kratkim odgovorima, u hladnoći ili u onom poznatom “ma sve je u redu”. Takvo ponašanje često dolazi iz potrebe da se izbjegne sukob, ali i iz toga što osoba ne želi ispasti “teška” pa nezadovoljstvo izbacuje kroz sitne, tihe signale.

Astrolozi ističu da pojedini znakovi imaju naviku potiskivati emocije, izbjegavati direktan sukob ili se teško izražavati kad su povrijeđeni. Oni tada mogu skliznuti u pasivno-agresivno ponašanje, ne nužno iz zloće, nego iz nesigurnosti, povrijeđenog ponosa ili straha od otvorenog obračuna.

Djevica

Djevice rijetko planu otvoreno. Kad su nezadovoljne, često to pokažu kroz suptilne primjedbe, ispravljanje, naglašavanje detalja ili kroz ton koji djeluje pristojno, ali nosi poruku. Umjesto da kažu “povrijedio si me”, lakše im je ubaciti komentar koji zvuči kao savjet, a zapravo je kritika.

Pasivna agresija kod Djevica često dolazi iz perfekcionizma i osjećaja da one uvijek moraju držati stvari pod kontrolom. Ako se osjećaju nepoštovano ili preopterećeno, znaju se zatvoriti, odraditi minimum ili “slučajno” zaboraviti nešto što inače nikad ne bi. I dalje su korektne, ali atmosfera se promijeni toliko da svi osjete da nešto nije kako treba.

Rak

Rakovi su emotivni, ali nije im prirodno ući u sukob. Kad ih nešto povrijedi, često se povuku, ušute ili promijene ponašanje, očekujući da će druga strana sama shvatiti što je pogrešno. Njihova pasivna agresija često izgleda kao hladna distanca, suzdržanost ili tiho “kažnjavanje” kroz ignoriranje.

Kod Rakova je čest i onaj obrazac u kojem kažu da je sve u redu, ali se danima ponašaju drugačije. Ne rade to nužno iz zlobe, nego zato što se boje otvorenog konflikta ili odbijanja. U pozadini je često potreba za emocionalnom sigurnošću: radije će pokazati da su povrijeđeni kroz ponašanje nego riskirati direktan razgovor koji bi ih mogao još više izložiti sukobu.

Škorpion

Škorpioni ne vole gubiti kontrolu i rijetko će pokazati slabost u trenutku kada su povrijeđeni. Umjesto otvorene svađe, ponekad biraju šutnju, hladnoću ili precizne rečenice koje zvuče mirno, ali pogađaju točno tamo gdje treba. Njihova pasivna agresija često ima element strategije: neće reagirati odmah, ali će se promjena u odnosu osjetiti.

Kad Škorpioni osjete izdaju, nepravdu ili poniženje, mogu postati distancirani. Umjesto da kažu što ih muči, ponekad će testirati drugu stranu ili pustiti da se ona sama “zaplete” u vlastitim riječima. To može djelovati kao manipulacija, i upravo zato njihova pasivna agresija često ostavlja najjači dojam – jer je kontrolirana i teško ju je razbiti bez iskrenog razgovora, piše index.

