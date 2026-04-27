Tajna iz kuhinje: 8 začina koji smanjuju upalu i jačaju imunitet prirodno

Upravo zato sve više pažnje posvećuje se ishrani bogatoj prirodnim supstancama koje mogu pomoći u njenoj regulaciji.

Među njima se posebno izdvajaju začini koji se svakodnevno koriste u kuhinji, a koji osim što poboljšavaju okus hrane, mogu imati i značajne zdravstvene koristi.

1. Đumbir

Đumbir se dugo koristi u tradicionalnoj medicini, a istraživanja potvrđuju njegova protuupalna svojstva, posebno kod stanja poput artritisa. Njegovi aktivni spojevi, gingeroli i šogaoli, pomažu u smanjenju upalnih procesa u organizmu. Može se koristiti svjež ili u prahu, u jelima, čajevima ili toplim napicima.

2. Klinčić

Klinčić je bogat antioksidansima, posebno polifenolima. Sadrži eugenol, spoj koji može pomoći u ublažavanju bola i upale. Često se koristi u kolačima, napicima i zobenim pahuljicama.

3. Kajenski papar

Kajenski papar sadrži kapsaicin, aktivni sastojak koji može smanjiti upalu i ublažiti bol. Dodaje se raznim jelima poput variva, mesa i povrća.

4. Cimet

Cimet sadrži cinamaldehid, snažan antioksidans koji može pomoći u smanjenju upale i regulaciji šećera u krvi. Često se koristi u slatkim jelima i toplim napicima.

5. Šafran

Šafran sadrži spojeve poput krocina i safranala koji smanjuju oksidativni stres i upalne procese. Koristi se u malim količinama u jelima poput rižota i supa.

6. Kardamom

Kardamom ima antioksidativna i protuupalna svojstva. Njegova eterična ulja pomažu u zaštiti ćelija i smanjenju upalnih markera u krvi. Čest je u začinjenim jelima i čajevima.

7. Crni papar

Crni papar sadrži piperin koji može pomoći u smanjenju upale i podržati zdravlje mozga. Koristi se u gotovo svim slanim jelima.

8. Bijeli luk

Bijeli luk poznat je po snažnim protuupalnim i imunološkim svojstvima. Može pomoći u smanjenju upalnih procesa i jačanju imuniteta. Najbolje ga je koristiti u kuhanim jelima poput supa, variva i povrća.

Kako začini djeluju na organizam

Biljni začini mogu pozitivno utjecati na upalne procese i imunološki sistem. Važnu ulogu u tome ima crijevni mikrobiom, jer pravilna ravnoteža bakterija u crijevima doprinosi jačem imunitetu i manjoj upali.

Ipak, važno je naglasiti da su potrebna dodatna istraživanja. Većina studija odnosi se na dodatke prehrani s većim koncentracijama aktivnih supstanci nego što ih unosimo kroz svakodnevnu ishranu.

