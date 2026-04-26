Horoskopski znakovi u kojima se rađaju lažni prijatelji

Svi smo barem jednom naletjeli na “prijatelja” koji je sjajan dok mu odgovara, a nestane čim postane nezgodno. Lažno prijateljstvo obično se ne prepozna odmah: u početku sve djeluje toplo, prisno i zabavno, a tek kasnije isplivaju sitni znakovi – ogovaranje, ljubomora, natjecanje, pasivna agresija ili interes koji traje samo dok imate nešto za ponuditi.

U astrologiji se često spominje da određeni horoskopski znakovi mogu imati sklonost prema ponašanjima koja izgledaju kao “lažno prijateljstvo” – ne zato što su svi ljudi rođeni u tim znakovima takvi, nego zato što u lošijoj verziji sebe lakše skliznu u igrice, dvoličnost ili kalkuliranje. Evo četiri znaka koja se najčešće povezuju s tim obrascima ponašanja.

Blizanci

Blizanci su društveni, komunikativni i lako se povezuju s ljudima, ali upravo tu nastaje problem kad nisu zreli ili iskreni. Ponekad mogu biti previše promjenjivi: danas su vam najbolji prijatelji, sutra su u drugom društvu i ponašaju se kao da niste važni. Njihova sklonost da budu “svugdje po malo” ponekad izgleda kao površnost ili kao odnos bez stvarne lojalnosti.

Blizanci se također često nađu u ulozi posrednika u tračevima – ne nužno zato što žele zlo, nego zato što vole informacije i dinamiku. Ali ako prenose tuđe priče ili se prilagođavaju svakome kako bi bili prihvaćeni, lako ostave dojam da nisu iskreni i da prijateljstvo koriste kao društvenu valutu.

Vaga

Vage često djeluju ljubazno i uglađeno, ali u lošijoj verziji ta potreba da se svima svide može postati problem. Umjesto da budu direktne, znaju govoriti jedno, a raditi drugo, samo kako bi izbjegle sukob ili sačuvale “mir”. U prijateljstvu to ponekad izgleda kao neiskrenost: nasmiješe se, slože se, a kasnije se ponašaju suprotno.

Kad Vage ne postave granice, mogu se pretvoriti u osobe koje igraju na dvije strane. Ne zato što su nužno zlonamjerne, nego zato što im je teško jasno se opredijeliti i reći “ne”. Takva dvosmislenost lako se doživi kao lažno prijateljstvo, pogotovo ako osoba osjeti da je Vagi važnija slika u društvu nego iskren odnos.

Škorpion

Škorpioni su intenzivni i selektivni, a kad nekome vjeruju, znaju biti iznimno odani. No, ponekad mogu biti vrlo proračunati. Ako se osjećaju ugroženo, povrijeđeno ili ljubomorno, znaju igrati igrice moći: testirati prijatelja, manipulirati informacijama ili se povući bez objašnjenja, a pritom održavati privid da je sve u redu.

Kod Škorpiona “lažno prijateljstvo” često nije gluma radi zabave, nego strategija. Mogu ostati blizu nekoga iz znatiželje, kontrole ili potrebe da ne izgube utjecaj u grupi.

Lav

Lavovi mogu biti topli i velikodušni prijatelji, ali ponekad žele da se sve vrti oko njih. Tada prijateljstvo postaje jednostrano: očekuju podršku, pažnju i divljenje, a kad toga nema, udalje se ili krenu u prikrivenu borbu za status.

Ako Lavovi osjete konkurenciju ili prijetnju egu, mogu postati ljubomorni i početi umanjivati tuđe uspjehe, čak i ako se pritom i dalje ponašaju prijateljski. U društvu mogu održavati dobar dojam, ali iza toga ponekad stoji potreba da budu u centru i da se sve ipak vrati njima, piše index.

Facebook komentari