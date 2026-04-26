Ko je za vas najbolji horoskopski ljubavni partner, a koga vam je najbolje zaobići?

Ovan je sklon gravitirati prema bezbrižnoj Vagi kada želi nešto značajno. Škorpion i Riba, dva najemotivnija znaka zodijaka, savršeno su međusobno usklađeni. Mnogi Lavovi ipak ne mogu podnijeti da su u istoj sobi sa Škorpionom. Oni se podsmjehuju Škorpionovom intenzitetu i njegovoj zamišljenoj veličini, dok se Škorpioni njemu, pak, odbijaju „pokoriti“. Društveni Strijelac uvijek brzo zapadne Blizancu za oko. Njihovi impulzivni karakteri često se međusobno nadopunjuju, dopuštajući im da oboje cvjetaju.

1. Ovan – Vaga

Dok Ovan može imati veliku sposobnost vodstva i obično je prilično agresivan, njihov glavni stav također ih može dovesti u nezgodne situacije. Te se osobine također prelijevaju u njihov osobni život, a Ovan uvijek traži način na koji može preuzeti kontrolu nad odnosom.

Ako postoji nešto što Ovan ne voli, to je mentalna igra. Ako pokušavate zavesti Ovna, uvijek se sjetite da će poštovati vašu iskrenost više od igre.

Oni su iznimno strastveni ljudi i očekuju isto od svog partnera. Njihovi najbolji partneri u tom smislu su Lavovi ili Škorpioni, oni im savršeno odgovaraju.

Iako ti znakovi često mogu oblikovati duboke odnose s njima, Ovan je sklon gravitirati prema bezbrižnoj Vagi kada želi nešto značajno.

Vaga traga za emocionalnom vezom, ali drži svoje osjećaje uzemljenima, te i dalje njeguje svoju potrebu za avanturom. Bik je obično najgori partner za Ovna, jer ima tendenciju biti previše autoritativan za Ovna koji se treba osjećati kao da je glavni.

2. Bik – Djevica

Pouzdani, prizemljeni Bik cijeni vrijeme provedeno sa svojom obitelji više od svega. On je tradicionalist i uvijek se veseli prigodama u kojima će se okupiti obitelj.

Biku je ljubav je jako važna. Želi da mu se partner udvara i voli romantične geste. Najkompatibilniji je s Djevicom kojoj je obitelj centar svijeta. One također najbolje razumiju njihovu sklonost senzualnosti.

Međutim, oni posesivniji Bikovi, koji imaju sklonost kontroli, bolje se slažu sa Škorpionima koji su jednako intenzivni kao i oni.

No, postoji znak kojeg se gotovo svaki Bik treba kloniti, a to je divlji Strijelac, koji je uvijek u potrazi za sljedećom velikom avanturom.

3. Blizanci – Strijelac

Zabavni i duhoviti Blizanac uvijek voli biti u društvu. Može razgovarati s vama o gotovo bilo čemu i nikada neće dopustiti da se itko dosađuje dok je on prisutan.

Ipak, lepršava priroda ovog zračnog znaka, otežava mu održavanje stabilnog odnosa. Većina Blizanaca često se boji predanosti i izaći će iz odnosa gotovo čim on postane ozbiljan.

Oštroumna inteligencija Blizanca žudi za partnerom za kojeg osjeća da je načitan i pametan. Da bi se Blizanac bio voljan obvezati, on treba partnera koji mu nikada neće uskratiti slobodu i s kojim se uvijek može dobro nasmijati.

Pametni, društveni Strijelac uvijek brzo zapadne Blizancu za oko. Njihovi impulzivni karakteri često se međusobno nadopunjuju, dopuštajući im da oboje cvjetaju. Međutim, većina Blizanaca treba izbjegavati Jarce, koje smatraju dosadnim kućnim tipovima.

4. Rak – Bik

Ako poznajete neke osobe rođene u ovom znaku, sigurno ste se već uvjerili da su to najsuosjećajnije i najnesebičnije osobe koje ste upoznali. Najznačajnija značajka Raka je suosjećajnost.

To je također mnogo puta i njihova najveća slabost, jer ne mogu reći “ne” ljudima. Oni rijetko traže flert i ljubav za jednu noć. Rakovi vole duboke odnose i vole dijeliti duboku, smislenu vezu s nekim.

Najbolje se slažu s Bikovima, koji također vrednuju emocionalne veze prije svega. Ovo dvoje najbolje se provode kada kod kuće gledaju stare filmove.

Rak obično ozbiljno shvaća riječi drugih ljudi pa ih čak i bezazlena primjedba može povrijediti. Zbog toga se trebaju kloniti otvorenih Lavova koji ne shvaćaju koliko će štete napraviti neka nepromišljena riječ osjetljivom Raku.

5. Lav – Ovan

Lava se obično može primijetiti na kilometar. Oni su u središtu pažnje svih ljudi, Lav je onaj koji ima pratnju od desetak ljudi, onaj koji vas može razoružati najzanimljivijim osmijehom u trenu.

Lav je nevjerojatno strastven znak. Njegov pokušaj da bude najbolji u svemu može ga učiniti nevjerojatno pažljivim. Oni vole sve što je luksuzno, ali jednako su sretni i kada daju darove i kada ih primaju.

Najveći kamen spoticanja jednog Lava može biti njegov ponos, koji mu rijetko dopušta da prihvati svoje pogreške. Lav bi radije danima šutio, nego izgovorio ispriku.

Najprikladniji partner mu je Ovan koji je jednako strastven kao i on. Ovan i Lav imat će najeksplozivnije svađe, ali će si međusobno pokazati veličanstvene geste ljubavi.

Mnogi Lavovi ipak ne mogu podnijeti da su u istoj sobi sa Škorpionom. Oni se podsmjehuju Škorpionovom intenzitetu i njegovoj zamišljenoj veličini, dok se Škorpioni njemu, pak, odbijaju „pokoriti“.

6. Djevica – Škorpion

Najuredniji od svih znakova zodijaka, Djevice su najsretniji kad se sve nađe na svom mjestu i kada završe sve što je bilo na njihovom popisu obveza.

Djevice primjenjuju tu istu želju za savršenstvom na svoj ljubavni život, često s neuspjelim rezultatima. One imaju tendenciju biti pretjerano kritične prema svojim partnerima, uvijek primjećuju sve njihove nedostatke i nestrpljive su kada je potrebno čekati na njihovo poboljšanje.

Jednom kada je Djevica u stabilnom odnosu, uvijek će ga staviti na vrh popisa prioriteta. Djevice mogu biti vrlo pažljivi partneri.

Pridaju važnost intimnosti i potrudit će se stvoriti romantičnu atmosferu. Sa Škorpionima imaju intenzivnu emocionalnu povezanost.

Uredna Djevica će paziti na žustrog Škorpiona, dok će otvorenost Škorpiona pomoći izvući iz ljušture rezerviranu Djevicu. Djevice obično okreću glavu za Strijelcem, međutim, ipak ih smatraju previše nepostojanim i nedovoljno intelektualno jakima za njih.

7. Vaga – Blizanac

Vage su obično prve koje će se umiješati u sukob i koje pomažu svim stranama da dođu do rješenja. Poznate su po taktu i izvrsnosti u područjima koje zahtijevaju diplomaciju. Obično su vrlo društvene, jer ih gura njihova znatiželja, moraju znati sve o ljudima u svom krugu, jer to ih čini zanimljivima.

Vage obično aktivno traže veze jer misle da ljudi nisu stvoreni da budu sami. Usamljena Vaga može potonuti u letargiju i dosadu.

Ona stavlja intelekt daleko iznad strasti i rijetko će biti motivirana da uđe u vezu samo zbog nje. Vage i Blizanci su spoj koji je napravljen na astrološkom nebu.

Oboje su izvrsni sugovornici i mentalno stimuliraju jedno drugo. Stabilna Vaga također pomaže brzopletom Blizancu da se ponovno spusti na zemlju i suoči s realnošću. Vaga će se rijetko ikad slagati s Djevicom. Smatra da su Djevice nemaštovite i iskreno, dosadne.

8. Škorpion – Ribe

Škorpion se može činiti tvrd i bešćutan izvana, ali ne dopustite da vas vanjština zavara. Iznutra, većina Škorpiona je osjetljiva, žude za ljubavlju i pažnjom. ‘Intenzivnost’ je riječ koja je najčešće povezana sa Škorpionima i postoji dobar razlog za to.

Kada Škorpion zamisli neku ideju, on se obično usredotočuje isključivo na nju, posve nesvjestan svih oko sebe. On je također najosvetoljubiviji od svih znakova.

Vaš prijatelj Škorpion vjerojatno će se i dalje sjećati toga dana u drugom razredu kad ste mu razbili olovku i sigurno još uvijek smišlja načine na koje će vam se osvetiti. Škorpioni su izuzetno strastveni stvorovi koji mogu biti i vrlo agresivni.

Škorpion i Riba, dva najemotivnija znaka zodijaka, savršeno su međusobno usklađeni. Intuitivno se međusobno razumiju i njihov odnos temelji se na zajedničkom razumijevanju međusobnih potreba. Trebaju se kloniti Ovna, kojeg smatraju previše napornim i površnim.

9. Strijelac – Vodenjak

Ako postoji nešto što Strijelac ne voli, onda je to kada dugo mora ostati na jednom mjestu. Želja za lutanjem potiče ga da putuje na nova mjesta i neprestano traži nove stvari.

On se obično dobro prilagođava novom okruženju i kulturi i rijetko osjeća nostalgiju za domom. U odnosima, Strijelac je spreman obvezati se partneru koji mu daje svu svoju slobodu i ne postavlja previše zahtjeva.

Strijelac se više od svega boji od dosade, stoga ako želite da se Strijelac zaljubi u vas, morate biti najzanimljivija osoba u sobi. Također mu vrlo lako dosadi rutina, tako da ćete stalno morati pronalaziti nove načine da provedete svoje vrijeme s njim.

Vodenjak se identificira s njegovom potrebom da se kreće i nikada ne veže. Oboje su avanturisti i vrlo otvoreni, što im osigurava da se nikada ne dosađuju ni na trenutak u njihovu odnosu. Međutim, obiteljski nastrojen Bik, posljednja je osoba koju će Strijelac ikada željeti.

10. Jarac – Djevica

Jarac obično rano zna koji su njegovi ciljevi u životu i provodi ostatak vremena radeći na tome. On rijetko zanemaruje svoje ambicije jer ima sve potrebne vještine i naporno radi da bi postigao ono o čemu sanja.

Na prvu, mogao bi se činiti hladan, ali to je samo zato što se Jarac previše boji da bi mogao biti povrijeđen. Nakon što su spusti svoje zidove i uspostavi vezu s nekim, uložit će sav potreban trud kako bi taj odnos uspio.

Jarac smješta intimnost gotovo na istu razinu kao i emocionalnu vezu.

Dobro se slaže s Djevicom, koja je jednako fokusirana i uredna kao i on. Jarac se, međutim, ne može nikada povezati s Blizancem. Jednostavno nikako ne mogu razumjeti bezbrižan, impulzivan stav Blizanca.

11. Vodenjak – Vaga

Vaš prijatelj aktivista, koji uvijek diže svoj glas i izražava svoje mišljenje o nepravdi, vjerojatno je Vodenjak. Vodenjaci su vrlo inteligentni i jako su svjesni nepravde u svijetu.

Oni su osjetljiviji na nepravdu od većine i učinit će sve što je u njihovoj moći kako bi ispravili pogrešnu situaciju. Zbog takvog stava mnogi ih smatraju idealistima, ali Vodenjaku nema ništa važnije od pravde u svijetu.

On je avanturist i entuzijastičan ljubavnik, te uvijek želi dati onoliko koliko dobije. Vodenjak koji voli ljubav savršeno se slaže s Vagom.

Vaga nikada neće odbaciti njegove ideje i uvijek će mu pomoći da nacrta plakate kako bi se pridružio prosvjedu. Rak nikako ne može shvatiti zašto Vodenjak toliko brine za djecu u nerazvijenim zemljama, umjesto da se brine za svoje potrebe.

12. Ribe – Jarac

Ribe su jedan od najkreativnijih znakova zodijaka. Iznimno su talentirane, umjetnički nastrojene i spontane. One obično imaju nepokolebljivu vjeru da mogu postići svoje snove i nikada se neće izgubiti u natjecateljskoj trci za pobjedom.

Ova snažna vjera koju Ribe imaju također može biti njihov propast. Kada stvari ne funkcioniraju prema očekivanjima, osjećaju se da im se tlo izmaknulo ispod nogu i gube svaku nadu.

Njihova kreativna strana također se pokazuje u spavaćoj sobi, Riba je spremna na gotovo sve što njen partner želi isprobati. Dok se sanjive Ribe i usredotočeni Jarac mogu činiti kao razdvojeni polovi, u ovom konkretnom slučaju, suprotnosti privlače.

Oboje cijene međusobne ciljeve i što je najvažnije, Jarac može pomoći Ribi kada se osjeća odbačeno i neuspješno. Uobičajeno neuredne, neorganizirane Ribe teško će živjeti s Djevicom, jer Djevica apsolutno mrzi sve što nije na svom mjestu.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

