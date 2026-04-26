Ljubav kuca na vrata: Venera u Blizancima 19. maja nikoga neće ostaviti ravnodušnim, rođeni u ovom znaku prolaze najbolje

Blizanci nisu uvijek na najboljem glasu. Ipak, uvjeravamo vas da je Venerin tranzit kroz ovaj znak jedan od najuzbudljivijih trenutaka proljeća 2026. godine. Nakon mjesec dana ušuškanosti kod kuće dok je bila u Biku, planeta ljubavi i zadovoljstva nudi nam lagani predah.

U Blizancima, razigranom i radoznalom vazdušnom znaku, Venera nas poziva da se oslobodimo svakodnevne rutine kada su u pitanju naši romantični i platonski odnosi. Da doslovno izađemo na svjež vazduh.

Ovo je sezona susreta, flertovanja i spontanih večeri koje se završavaju beskrajnim diskusijama. Vrijeme je da se ponovo povežemo sa svojom najrazigranijom i najznatiželjnijom stranom.

Šta Venera u Blizancima znači za sve horoskopske znakove?

Blizanci, Vaga, Vodolija: Uticaj Venere pojačava prirodni šarm ovog trija, koji zna kako da očara svojim načinom govora, šalama i idejama. U prijateljstvu, ljubavi, pa čak i na poslu, oni umeju da pronađu prave reči, malu šalu koja će popraviti raspoloženje i svima olakšati situaciju. Ovo je idealno vrijeme za samce, ali i za parove koji žele da ožive svoju vezu za proleće. Što se tiče prijateljstava vazdušnih znakova, ona su na vrhuncu. Međutim, biće dosta potencijalnih poremećaja sa dolaskom Urana u Blizance: stvari će postati pomalo ,,divlje”.

Ovan, Lav, Strijelac: Kada Venera u vazdušnom znaku raspiruje plamen vatrenih znakova, to je uvek uzbudljivo vreme. Ovaj trio koristi ovaj tranzit da izlazi (puno), da pravi predstavu (uvijek) i da bude u toku sa tuđim dramama (naravno). Oni su bukvalno ,,u plamenu” i uspeh je zagarantovan, posebno u domenu zavođenja. Samo pazite da ne sagorite prebrzo.

Rak, Škorpija, Ribe: Ovo je mjesec koji može poljuljati shvatanje odnosa kod ova tri vodena znaka i onoga što ih jača. Venera u Blizancima može naglasiti sklonost ovih znakova ka preteranom razmišljanju i tumačenju ponašanja drugih. Ali ovaj tranzit takođe podstiče njihovu kreativnost kada je u pitanju pronalaženje novih načina za pokazivanje naklonosti ili deljenje hobija sa onima koji su im važni.

Bik, Djevica, Jarac: Spontanost, neposrednost i gotovo pjenušava komunikacija ovog perioda obećavaju da će biti korisni, ali i iscrpljujući za zemljane znakove. Oni bivaju izbačeni iz svoje zone komfora, i društveno i emocionalno, što ih može iritirati, ali i poboljšati njihovu prilagodljivost. Bik bi se mogao osetiti posebno oslobođenim Uranovim odlaskom iz njihovog sektora, ali se čuvajte preterane spontanosti kada je u pitanju trošenje. Banka neće prihvatiti ,,da, ali bila je Venera u Blizancima” kao validan razlog za prekoračenje dozvoljenog minusa, objašnjava Elle.

Facebook komentari