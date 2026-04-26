Zavirite u horoskop za maj: Jednom znaku stiže ozbiljna lova, a drugom se sprema ljubavna drama

Veliki mjesečni horoskop za maj 2026! Saznajte šta vaš znak očekuje na polju ljubavi, posla i zdravlja.

Ovan

Maj vam donosi snažan nalet energije, ali i potrebu da je pametno usmerite. Bićete skloni impulsivnim odlukama, posebno kada je riječ o poslu pa je važno da zastanete prije nego što presječete. Na ljubavnom planu, strasti se rasplamsavaju – slobodni Ovnovi mogu ući u uzbudljivu, ali nepredvidivu priču, dok zauzeti prolaze kroz fazu iskrenih razgovora koji mogu produbiti odnos.

Finansije zahtevaju disciplinu jer će iskušenja biti velika i često neočekivana. Fizički ste snažni, ali pazite na iscrpljenost i pad energije krajem mjeseca. Prava snaga ovog perioda leži u strpljenju i sposobnosti da izaberete bitke koje zaista vrijede vaše pažnje.

Bik

Ulazak u vaš rođendanski period donosi osećaj stabilnosti i tihe sigurnosti koju ste priželjkivali. Fokusirate se na lične vrednosti, ali i na materijalnu sigurnost koja vam je posebno važna. Poslovno, rezultati dolaze kao posledica dugotrajnog truda, a vi konačno vidite konkretne pomake. U ljubavi, emocije su dublje nego inače – zauzeti Bikovi grade čvršće temelje odnosa, dok slobodni imaju priliku za susret koji nosi potencijal trajnosti. Obratite pažnju na balans između uživanja i odgovornosti, posebno kada je riječ o troškovima. Intuicija vam je naglašena i vodi vas ka stabilnim, ali značajnim promenama koje dolaze postepeno.

Blizanci

Tiši ton mjeseca maja uvodi vas u fazu introspekcije i unutrašnjeg preispitivanja. Iako ste poznati po društvenosti, sada vam prija distanca i vrijeme za sebe. Poslovno, završavate započete projekte i pripremate teren za nove prilike koje će se otvoriti već narednog mjeseca. U ljubavi, mogući su neočekivani obrti, osoba iz prošlosti može ponovo ući u vaš život i pokrenuti emocije koje niste do kraja razjasnili. Važno je da budete iskreni prema sebi i svojim željama. Obratite pažnju na odmor, snove i mentalnu higijenu. Usporavanje koje sada osjećate zapravo je priprema za snažan lični restart.

Rak

Društvena dinamika u maju 2026. donosi vam nove uvide i prilike za povezivanje sa inspirativnim ljudima. Osećate potrebu da proširite krug poznanstava i uključite se u aktivnosti koje imaju dublji smisao. Poslovno, timski rad donosi najbolje rezultate, a podrška dolazi sa neočekivane strane.

U ljubavi, odnosi se razvijaju kroz prijateljstvo i poverenje – slobodni Rakovi mogu se zaljubiti u osobu koju već poznaju, dok zauzeti jačaju emocionalnu bliskost. Energija vam varira, pa je važno da slušate svoje telo i pravite pauze kada je potrebno. Intuicija vam je snažan saveznik u donošenju odluka koje utiču na vašu budućnost.

Lav

Fokus na ambicije i profesionalni razvoj obeležava vaš maj i stavlja vas u centar pažnje. Imate priliku da pokažete svoje sposobnosti i ostavite snažan utisak na autoritete. Ipak, važno je da ostanete dosledni i izbegnete nepotrebne konflikte izazvane ponosom. Ljubavni život može zahtevati dodatnu pažnju jer poslovne obaveze lako preuzimaju primat. Zauzeti Lavovi treba da pronađu balans, dok slobodni mogu privući osobu kroz poslovno okruženje. Finansijska situacija je stabilna, ali zahteva racionalnost. Ovo je mjesec u kojem gradite temelje dugoročnog uspeha i učite kako da uskladite lične i profesionalne ciljeve.

Djevica

Želja za promenom i širenjem horizonta vodi vas kroz maj ka novim iskustvima. Rutina vam više ne prija kao ranije, pa tražite načine da unesete dinamiku u svakodnevicu. Poslovno, inovativne ideje mogu doneti napredak, ali zahtevaju hrabrost i izlazak iz zone komfora. U ljubavi, osećate inspiraciju i potrebu za dubljim povezivanjem. Slobodne Device mogu upoznati nekoga kroz putovanja ili edukaciju. Zauzeti odnosi dobijaju novu dimenziju kroz zajedničke planove. Obratite pažnju na stres i ne zaboravite na odmor. Pratite svoju radoznalost jer vas upravo ona vodi ka značajnim životnim pomacima.

Vaga

Emotivna dubina i unutrašnje promene obeležavaju vaš maj, donoseći priliku za ličnu transformaciju. Suočavate se sa pitanjima poverenja, kontrole i zajedničkih resursa. Poslovno, mogući su važni dogovori ili saradnje koje zahtevaju jasno postavljene granice.

U ljubavi, odnosi postaju intenzivniji, istine izlaze na površinu, što može biti izazovno, ali i oslobađajuće. Slobodne Vage mogu ući u snažnu, magnetsku vezu. Obratite pažnju na emocionalno stanje i pronađite način da se regenerišete. Ovaj mesec uči vas kako da otpustite ono što vam više ne služi i napravite prostor za novo.

Škorpija

Partnerstva dolaze u prvi plan tokom maja i zahtevaju vašu punu pažnju. Bilo da je reč o ljubavi ili poslu, odnosi prolaze kroz fazu redefinisanja. Bićete pozvani da napravite kompromis i sagledate situacije iz drugačijeg ugla. U ljubavi, moguće su važne odluke – neki odnosi prelaze na viši nivo, dok drugi dolaze do prirodnog završetka. Poslovno, saradnja donosi napredak, ali samo ako postoji poverenje. Vaša snaga leži u iskrenosti i spremnosti na promene. Ne izbegavajte razgovore koji su važni jer upravo oni donose razrješenje.

Strijelac

Organizacija svakodnevice i briga o zdravlju postaju ključne teme vašeg maja. Ojsećate potrebu da uvedete red i strukturu u svoj život, što vam dugoročno donosi stabilnost. Poslovno, trud i disciplina daju rezultate, ali je važno da ne pretjerate i ne zanemarite odmor. U ljubavi, situacija je stabilna, ali može delovati pomalo rutinski, unesite više spontanosti. Slobodni Strijelčevi mogu upoznati zanimljivu osobu kroz posao ili svakodnevne aktivnosti. Obratite pažnju na energiju i fizičko stanje. Male promene u navikama mogu doneti velike rezultate.

Jarac

Kreativna energija i potreba za uživanjem obeležavaju vaš maj i donose vam osveženje. Nakon perioda ozbiljnosti, sada imate priliku da se opustite i posvetite stvarima koje vas raduju. U ljubavi, emocije su naglašene, romantični trenuci i strast obeležavaju ovaj period. Slobodni Jarčevi mogu započeti uzbudljivu priču, dok zauzeti obnavljaju bliskost. Poslovno, kreativni projekti donose uspeh, ali zahtevaju posvećenost. Finansije su stabilne, ali izbegavajte rizična ulaganja. Dozvolite sebi više spontanosti i uživanja u malim stvarima.

Vodolija

Fokus na privatni život i unutrašnji mir vodi vas kroz maj ka dubljem razumevanju sebe. Potreba za sigurnošću i stabilnošću postaje izraženija nego inače. Poslovno, tempo se blago usporava, ali vam to daje prostor za planiranje i reorganizaciju. U ljubavi, tražite emotivnu sigurnost – odnosi postaju nježniji i intimniji.

Slobodne Vodolije mogu započeti odnos koji se razvija polako, ali sigurno. Obratite pažnju na balans između spoljašnjih obaveza i unutrašnjih potreba. Važno je da stvorite okruženje u kojem se osjećate mirno i zaštićeno.

Ribe

Dinamična energija maja donosi vam mnoštvo ideja, susreta i inspiracije. Komunikacija postaje ključna – bilo kroz posao, društvene kontakte ili lične projekte. Poslovno, ovo je odličan period za pregovore, učenje i pokretanje novih inicijativa. U ljubavi, prisutna je lakoća i razigranost – flert i nova poznanstva donose uzbuđenje, dok zauzeti odnosi dobijaju vedriju notu. Ipak, pazite da ne rasipate energiju na previše strana. Organizacija i fokus biće vaši saveznici. Vjerujte svojim idejama jer neke od njih imaju potencijal da prerastu u nešto značajno, prenosi Elle.

