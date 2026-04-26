Venera u Blizancima – volim te dok pričaš…

Kretanje Venere dualnim znakom Blizanaca započinje 24.4. i trajat će do 19.5.. U stopu će je pratiti i Mars u Ovnu, a ova će nas zračno-vatrena kombinacija dodatno poticati na razmišljanje, kretanje i odlučivanje.

Kakva iskustva i događaje reflektira ova Venera?

Očekuje nas mnoštvo susreta i razgovora, ponekad i neočekivanih, koji će nam pružiti više jasnoće i odlučnosti u ostvarivanju ljubavnih i financijskih želja. Sigurnost i povezanost u odnosima sada se ostvaruju kroz mentalnu kompatibilnost, slobodu kretanja i duge razgovore o temama od zajedničkog interesa. Protočna, lagana i često duhovita komunikacija postaje pravi jezik ljubavi.

Prisutnost mladenačke, ponekad i djetinjaste kvalitete ove Venere ukazuje na to da će se manje igrati „na ozbiljno“, a više na flert i površniji pristup odnosima. Vodi nas krilatica: „Idemo, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi“. Ne moramo odmah definirati odnose niti ih stavljati u stroge okvire.

Strah od vezivanja

U pozadini se često krije strah od emocionalnog vezivanja i potpunog prepuštanja ljubavi, pa je lakše igrati se nego biti potpuno prisutan u osjećajima. Tijekom ovog tranzita, prvi se interes javlja kroz um koji postaje glavna erogena zona. Prednost imaju osobe koje su elokventne, informirane, duhovite i koje znaju zavesti riječima.

Očekuju nas susreti, poruke i razgovori, ali i kraća putovanja koja će oblikovati i mijenjati našu ljubavnu i financijsku stvarnost.

Imamo tu i jednu dilemu. Možda se nađemo između dvije privlačne opcije.

Sve je nekako ‘u zraku’

Planovi se mijenjaju u posljednji tren, kao i interes. U jednom trenu je izuzetno snažan, osoba je prisutna, a drugom imamo dojam da se nešto promijenilo i da je interes splasnuo.

Na financijskom planu ovo je vrijeme za brži protok novca pa i zaradu koja dolazi iz više izvora.

Idealno vrijeme za trgovinu, pisanje, savjetovanje, učenje, održavanje tečajeva i radionica.

I dok Venera u Blizancima flertuje riječima, Mars u Ovnu daje nam petlju da te riječi pretočimo u djela. Nije vrijeme za čekanje. Ako vam se netko sviđa, krenite u akciju.

Julijana Oremović

