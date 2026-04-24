Horoskop za petak: Iznenađenja, flert i poneki nesporazum

Evo šta vam zvijezde predviđaju za petak, 24. aprila.
Ovan
Posao: Dan donosi ubrzan tempo i potrebu za brzom reakcijom. Ne odgađajte odluke, ali pripazite na detalje.
Ljubav: Moguće su sitne napetosti zbog nesporazuma – otvoren razgovor sve rješava.
Zdravlje: Višak energije iskoristite kroz fizičku aktivnost.
Bik
Posao: Stabilan dan u kojem ćete dovršavati započete zadatke. Ne ulazite u nepotrebne rasprave s kolegama.
Ljubav: Ugodni trenuci s partnerom ili simpatijom podići će vam raspoloženje.
Zdravlje: Pripazite na ishranu i izbjegavajte pretjerivanje.
Blizanci
Posao: Kreativnost je na vrhuncu – iskoristite je za rješavanje problema. Moguće su nove ideje.
Ljubav: Flert i komunikacija obilježiće dan, ali pazite da ne šaljete pogrešne signale.
Zdravlje: Mentalni umor – pronađite vrijeme za odmor.
Rak
Posao: Emocije bi mogle uticati na vaše poslovne odluke. Pokušajte ostati objektivni.
Ljubav: Potreba za bliskošću biće naglašena – partner će to primijetiti i cijeniti.
Zdravlje: Osjetljiv želudac – birajte laganiju hranu.
Lav
Posao: Dan za preuzimanje inicijative. Vaša samouvjerenost donosi pozitivne rezultate.
Ljubav: Privlačite pažnju gdje god se pojavite – iskoristite to.
Zdravlje: Dobro se osjećate, ali ne zaboravite na odmor.
Djevica
Posao: Preciznost vam donosi prednost. Neko će primijetiti vaš trud.
Ljubav: Možda ste previše kritični – pokušajte biti nježniji.
Zdravlje: Napetost u vratu i ramenima – opustite se.
Vaga
Posao: Saradnja s drugima biće ključna. Izbjegavajte neodlučnost.
Ljubav: Harmonija se vraća u odnos, a slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu.
Zdravlje: Psihička ravnoteža je stabilna.
Škorpija
Posao: Intuicija vam pomaže da donesete pravu odluku. Ne otkrivajte sve svoje planove.
Ljubav: Strasti su pojačane – moguće su intenzivne situacije.
Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitet sna.
Strijelac
Posao: Želja za promjenom mogla bi vas odvesti u nove smjerove. Budite otvoreni za prilike.
Ljubav: Potreba za slobodom može izazvati nesuglasice.
Zdravlje: Kretanje i boravak na svježem vazduhu će vam prijati.
Jarac
Posao: Fokus i disciplina donose rezultate. Neko će tražiti vaš savjet.
Ljubav: Emocije držite pod kontrolom, ali partner želi više otvorenosti.
Zdravlje: Stabilno, ali pazite na umor.
Vodolija
Posao: Neočekivane situacije zahtijevaće brzu prilagodbu. Budite fleksibilni.
Ljubav: Iznenađenja u ljubavi mogu vas prijatno iznenaditi.
Zdravlje: Promjene raspoloženja – pronađite balans.
Ribe
Posao: Inspiracija vas vodi ka novim idejama, ali budite realni u očekivanjima.
Ljubav: Romantičan dan, idealan za iskazivanje osjećaja.
Zdravlje: Osjetljivost – posvetite se sebi i odmoru, prenosi Index.