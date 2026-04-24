Horoskop za petak: Iznenađenja, flert i poneki nesporazum

Evo šta vam zvijezde predviđaju za petak, 24. aprila.

Ovan

Posao: Dan donosi ubrzan tempo i potrebu za brzom reakcijom. Ne odgađajte odluke, ali pripazite na detalje.

Ljubav: Moguće su sitne napetosti zbog nesporazuma – otvoren razgovor sve rješava.

Zdravlje: Višak energije iskoristite kroz fizičku aktivnost.

Bik

Posao: Stabilan dan u kojem ćete dovršavati započete zadatke. Ne ulazite u nepotrebne rasprave s kolegama.

Ljubav: Ugodni trenuci s partnerom ili simpatijom podići će vam raspoloženje.

Zdravlje: Pripazite na ishranu i izbjegavajte pretjerivanje.

Blizanci

Posao: Kreativnost je na vrhuncu – iskoristite je za rješavanje problema. Moguće su nove ideje.

Ljubav: Flert i komunikacija obilježiće dan, ali pazite da ne šaljete pogrešne signale.

Zdravlje: Mentalni umor – pronađite vrijeme za odmor.

Rak

Posao: Emocije bi mogle uticati na vaše poslovne odluke. Pokušajte ostati objektivni.

Ljubav: Potreba za bliskošću biće naglašena – partner će to primijetiti i cijeniti.

Zdravlje: Osjetljiv želudac – birajte laganiju hranu.

Lav

Posao: Dan za preuzimanje inicijative. Vaša samouvjerenost donosi pozitivne rezultate.

Ljubav: Privlačite pažnju gdje god se pojavite – iskoristite to.

Zdravlje: Dobro se osjećate, ali ne zaboravite na odmor.

Djevica

Posao: Preciznost vam donosi prednost. Neko će primijetiti vaš trud.

Ljubav: Možda ste previše kritični – pokušajte biti nježniji.

Zdravlje: Napetost u vratu i ramenima – opustite se.

Vaga

Posao: Saradnja s drugima biće ključna. Izbjegavajte neodlučnost.

Ljubav: Harmonija se vraća u odnos, a slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu.

Zdravlje: Psihička ravnoteža je stabilna.

Škorpija

Posao: Intuicija vam pomaže da donesete pravu odluku. Ne otkrivajte sve svoje planove.

Ljubav: Strasti su pojačane – moguće su intenzivne situacije.

Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitet sna.

Strijelac

Posao: Želja za promjenom mogla bi vas odvesti u nove smjerove. Budite otvoreni za prilike.

Ljubav: Potreba za slobodom može izazvati nesuglasice.

Zdravlje: Kretanje i boravak na svježem vazduhu će vam prijati.

Jarac

Posao: Fokus i disciplina donose rezultate. Neko će tražiti vaš savjet.

Ljubav: Emocije držite pod kontrolom, ali partner želi više otvorenosti.

Zdravlje: Stabilno, ali pazite na umor.

Vodolija

Posao: Neočekivane situacije zahtijevaće brzu prilagodbu. Budite fleksibilni.

Ljubav: Iznenađenja u ljubavi mogu vas prijatno iznenaditi.

Zdravlje: Promjene raspoloženja – pronađite balans.

Ribe

Posao: Inspiracija vas vodi ka novim idejama, ali budite realni u očekivanjima.

Ljubav: Romantičan dan, idealan za iskazivanje osjećaja.

Zdravlje: Osjetljivost – posvetite se sebi i odmoru, prenosi Index.

