Verbalni incident ispred Suda nakon presude za smrt Džene Gadžun

Tri ljekara osuđena su prvostepeno na 17 i po godina zatvorske kazne, uz višegodišnje zabrane obavljanje ljekarskog posla.

Nakon izricanja presude medijima se obratio advokat Damir Koldžo, koji je branio doktoricu Ninu Jovanović, a onda je došlo i do verbalnog incidenta, kada je porodica stradale djevojčice reagovala na njegovu izjavu medijima.Optužili su ga da laže i upitali ga gdje mu je ljudskost.

Podsjećamo na danas izrečene kazne:

Doktor Suad Rožajac – 10 godina zatvora i osam godina zabrane obavljanja posla ljekara

Doktorica Nina Jovanović – 4 godine i 6 mjeseci zatvora i 6 godina zabrane obavljanja posla ljekara

Doktorica Jasmina Halimić – 3 godine zatvora i zabrana obavljanja posla ljekara na period od 3 godine

Džena Gadžun, dvoipogodišnja djevojčica iz Kaknja, u srednjoj Bosni, preminula je 14. novembra 2021., tri dana nakon što je, zbog korekcije spuštenog očnog kapka, operirana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu.

Djevojčica je primljena 11. novembra 2021. u privatnu ordinaciju, u kojoj je pregledana, a potom je operisana u prostorijama druge.

Operativni zahvat izveden je pod totalnom anestezijom. Djevojčica je pala u komu i prevezena je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje je preminula.

