Dva neradna dana za Prvi maj u FBiH

Objavljeno prije 26 minuta

Iz ministarstva rada i socijalne politike za Vijesti.ba je potvrđeno da će petak 1. maj i subota 2. maj 2026. godine biti neradni dani u Federaciji BiH.

“Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano je da je Prvi maj Praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja). Shodno navedenom, informišemo Vas da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine petak 1. maj i subota 2. maj 2026. godine”, navode iz Ministarstva,pišu Vijesti

Dodaju da je odredbama člana 76. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24) propisano da radnik ima pravo na povećanu plaću, između ostalog, za rad na dan praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.


