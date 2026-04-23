Poznati turski astrolog Murat predviđa veliki preokret u maju za ova 3 znaka: Njima će zvijezde biti naročito naklonjene

Maj 2026. donosi snažan zaokret na nebu, a samim tim i u životima mnogih ljudi. Prema predviđanjima poznatog turskog astrologa Murata, tri znaka horoskopa ulaze u period izuzetne sreće, napretka i neočekivanih prilika. Ključnu ulogu igra povoljan raspored planeta koji donosi olakšanje poslije dužeg perioda stagnacije i otvara vrata novim počecima.

RAK

Rakovi su među najvećim dobitnicima ovog perioda. Tokom maja konačno dolaze u fazu kada stvari počinju da se odvijaju u njihovu korist. Biće više samopouzdanja, jasniji ciljevi i prilike koje se ne propuštaju. Na poslovnom planu moguće su promene koje vode ka stabilnosti, dok se u ljubavi otvara prostor za dublje i iskrenije odnose. Mnogi Rakovi će osjetiti kao da im se život konačno vraća u ravnotežu.

BIK

Bikovi ulaze u period finansijskog i emotivnog smirivanja. Sve ono što su strpljivo gradili sada počinje da daje konkretne rezultate. Tokom maja moguće su dobre vijesti vezane za novac, posao ili ulaganja, a istovremeno dolazi i do stabilizacije u odnosima. Bikovi će imati osjećaj sigurnosti koji im je dugo nedostajao, što će im pomoći da donesu važne životne odluke bez straha.

ŠKORPIJA

Škorpije očekuje snažan preokret koji može promeniti tok njihovog života. Maj im donosi prilike koje se ne dešavaju često – bilo da je riječ o poslu, ljubavi ili ličnom razvoju. Sve što ih je kočilo polako ostaje iza njih, a pred njima se otvara prostor za napredak i nove početke. Intuicija će im biti izuzetno jaka i upravo ona će ih voditi ka pravim izborima.

Ovaj mesec predstavlja prekretnicu jer donosi oslobađanje od starih tereta i ulazak u fazu u kojoj se trud konačno isplaćuje. Za ova tri znaka maj neće biti samo još jedan mjesec, već trenutak kada se stvari okreću u njihovu korist i kada imaju priliku da se, kako Murat kaže, „vinu u oblake“ i naprave veliki korak naprijed, piše kurir.

