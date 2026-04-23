Ova 4 znaka Zodijaka u svibnju/maju 2026. upoznaju svoju srodnu dušu…

Za četiri znaka Zodijaka ovo je mjesec u kojem se magnetska privlačnost više neće moći ignorirati. Zvijezde su se složile tako da ih dovedu točno pred osobu koju će prepoznati bez puno objašnjavanja.

U svibnju/maju 2026. kozmos počinje slagati jednu sasvim posebnu ljubavnu priču. Ovo nije mjesec običnih simpatija, površnih poruka ni odnosa koji se rasplinu prije nego što dobiju pravi oblik. Energija se postupno zgušnjava već krajem travnja/aprila, kada Venera uđe u Blizance 24.4., a Uran 26.4. prijeđe u isti znak pa zrak postaje pun slučajnih susreta, neočekivanih poruka i razgovora koji vrlo brzo prerastu u nešto mnogo veće.

Početak svibnja/maja dodatno pojačava pun Mjesec u Škorpionu 1.5., dok isti dan Venera gradi se.stil sa Saturnom, što ljubavnim pričama daje ozbiljnost, težinu i osjećaj da se nešto važno upravo otvara.

Ono što ovaj mjesec čini tako snažnim jest činjenica da se romantika ne odvaja od sudbine. Merkur 1.5. dolazi do Kirona u Ovnu i otvara prostor za razgovore koji pogađaju ravno u srce, a 16.5. mlad Mjesec u Biku donosi novu emocionalnu i tjelesnu stabilnost, kao da svemir poručuje da je vrijeme za odnos koji se može živjeti, a ne samo zamišljati.

Zatim slijedi prijelomni tjedan: Merkur 17.5. ulazi u Blizance, Mars 19.5. u Bika, Venera 19.5. u Raka, a Sunce 21.5. prelazi u Blizance. Ljubav tada dobiva i glas i tijelo i osjećaj doma. Kad se 22.5. Sunce spoji s Uranom u Blizancima, a 25.5. napravi sekstil s Neptunom, mnogima će postati jasno da se pred njima nalazi susret koji prkosi logici, ali savršeno odgovara duši.

Blizanci

Za Blizance je svibanj/maj 2026. jedan od onih mjeseci koji se pamte cijeli život. Venera je u vašem znaku do 18.5., Merkur ulazi u Blizance 17.5., Sunce 21.5. također prelazi u vaš znak, a samo dva dana kasnije Sunce se spaja s Uranom.

To je niz koji otvara vrata nečemu snažnom, električnom i potpuno izvan uobičajenog ritma. Privlačnost dolazi naglo. Jedan razgovor, jedan pogled, jedna poruka mogu biti dovoljni da osjetite kako se pred vama nalazi osoba koja budi cijeli vaš unutarnji svijet.

Ono što ovu priču čini posebnom jest spoj mentalne i emocionalne bliskosti. Ne radi se samo o kemiji, već o osjećaju da netko razumije vaš ritam, vašu znatiželju, vašu potrebu za slobodom i vašu skrivenu čežnju za odnosom koji vas neće sputavati. Ovaj susret može početi sasvim ležerno, gotovo kao igra slučaja, ali će se vrlo brzo pokazati da iza njega stoji nešto dublje.

Osoba koja ulazi u vaš život nosi svježinu, inteligenciju i onu rijetku vrstu prisutnosti zbog koje imate osjećaj da ste budniji, življi i otvoreniji nego inače. Do kraja mjeseca mnogi će Blizanci znati da ovo nije prolazna epizoda, nego početak veze koja mijenja sve.

Rak

Rakovi u svibnju/maju ulaze u jedan od najnježnijih, ali i najsnažnijih ljubavnih perioda godine. Jupiter se i dalje kreće kroz Raka, donoseći širenje srca, emotivnu otvorenost i duboku potrebu za odnosom koji ima smisla i trajanje. Venera 19.5. ulazi u vaš znak, a odmah nakon toga i Mjesec prelazi u Raka te se spaja s Venerom. Takav niz događaja pojačava privlačnost, ranjivost i potrebu da se nekome približite bez maski.

Za vas ljubav ovog mjeseca ima vrlo prepoznatljiv potpis: osjećaj doma. To može biti osoba koju ne poznajete dugo, ali uz koju odmah osjećate mir. Kao da je napetost koju ste nosili mjesecima iznenada nestala. Kao da vas netko vidi točno onako kako želite biti viđeni.

Ovaj susret može doći kroz obiteljsko okupljanje, bliski krug ljudi, svakodnevnu situaciju ili sasvim običan trenutak koji se iznenada pretvori u nešto veliko. Mladi Mjesec u Biku 16.5. dodatno podržava zemljanu stabilnost i otvara prostor za odnos koji nije izgrađen samo na emociji, već i na stvarnoj kompatibilnosti.

Za mnoge Rakove ovo će biti mjesec u kojem konačno prestaju sumnjati u ono što osjećaju. Srodna duša ne dolazi uvijek uz vatromet i dramu. Ponekad dolazi tiho, ali ostane zauvijek. Upravo takva energija prati vas sada.

Vaga

Vage ulaze u svibanj/maj s pojačanim osjećajem da se ljubavni horizont širi. Venera u Blizancima do 18.5. donosi lakoću, šarm i otvorenost prema novim poznanstvima, a ulazak Sunca u Blizance 21.5. dodatno aktivira područje koje vam donosi širenje, nova iskustva i ljude koji dolaze izvan vaše rutine. Ovo je mjesec u kojem ljubav može stići kroz putovanje, edukaciju, internet, slučajan susret u prolazu ili razgovor koji se razvije brže nego što ste očekivali.

Pun Mjesec u Škorpionu 1.5. odmah na početku mjeseca traži od vas emocionalnu iskrenost, a Venerin sekstil sa Saturnom istoga dana daje mogućnost da se iz privlačnosti rodi i nešto ozbiljno. To znači da ovaj mjesec ne privlačite samo pažnju, već i ljude koji su spremni ostati.

Za Vage koje su već dugo osjećale da se vrte u istim obrascima, sada dolazi potpuno drugačija priča. Osoba koju upoznajete djeluje zrelo, mentalno prisutno i dovoljno sigurno da u vama probudi povjerenje.

Najljepši dio ove energije leži u osjećaju lakoće. Nećete imati potrebu nagađati, analizirati svaku riječ ili se pitati gdje stojite. Bit će očito. Bit će jasno. Ovaj odnos može započeti kroz znatiželju i razgovor, ali će vrlo brzo dobiti emocionalnu dubinu. Za mnoge Vage svibanj/maj 2026. donosi upravo onu ljubav koja spaja uzbuđenje, mir i osjećaj da ste stigli na pravo mjesto.

Ribe

Ribe ulaze u mjesec koji snažno podržava romantično prepoznavanje. Već sam početak svibnja/maja nosi duboke emocionalne tonove kroz pun Mjesec u Škorpionu, a nakon 19.5. Venera u Raku počinje stvarati jednu od najnježnijih mogućih ljubavnih atmosfera za vaš znak. Kad 25.5. Sunce napravi sekstil s Neptunom, vladarom vašeg znaka, mnoge Ribe osjetit će da im se pred očima otvara priča koja djeluje gotovo filmski.

Za vas susret sa srodnom dušom ovog mjeseca neće izgledati kao slučajnost. Bit će tu čudan osjećaj nečeg poznatog, kao da ste tu osobu već negdje sreli. Ovaj odnos donosi toplinu, zaštitu i duboko razumijevanje. Privlačnost je jaka, ali nije nemirna. U njoj postoji nježnost koja liječi i osjećaj da napokon možete spustiti gard.

Mladi Mjesec u Biku 16.5. daje ovoj priči konkretnost, a Venerin ulazak u Raka 19.5. pretvara emocionalni potencijal u stvarnu bliskost. To znači da se sve ne zadržava na mašti. Susret postaje stvaran. Razgovori postaju dublji. Pogledi postaju duži.

Za Ribe je ovo jedan od rijetkih mjeseci u kojem se romantika, intuicija i stvarnost susreću na istom mjestu. A kad se to dogodi, srce odmah zna.

Suzana Dulčić/ATMA

