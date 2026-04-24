“Jedinstvo Irana razbija neprijateljske planove”

Hamenei je na X mreži izjavio da je “neobično jedinstvo” među građanima poremetilo planove onih koji, kako je naveo, žele “potkopati” Iran, pozivajući da se zahvalnost za to jedinstvo pokaže konkretnim akcijama kako bi se dodatno ojačala nacionalna kohezija, izvijestila je Iranian Press TV.

„Neprijateljske medijske operacije, usmjerene na umove i psihu ljudi, namjeravaju potkopati nacionalno jedinstvo i sigurnost. Neka naš nemar ne dopusti da se ova zlokobna namjera ostvari“, istaknuo je.

Hamnei je također upozorio na ono što je nazvao “psihološkim ratovanjem” od strane neprijatelja, zaključujući da ono ima za cilj oslabiti jedinstvo i stabilnost. U poruci je također naveo da su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. veljače pokrenuli veliki rat protiv Irana , u kojem su ubijeni Hamnei i nekoliko visokorangiranih vojnih zapovjednika, što je dovelo do iranskih uzvratnih napada raketama i dronovima koji su trajali više od 40 dana.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkiyan i predsjednik iranskog parlamenta Mohamad – Bagher Kalibaf sinoć su odbacili tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o unutarnjim previranjima u Iranu , rekavši da u toj zemlji ne postoji podjela na tvrde i umjerene sljedbenike.

„U Iranu nema sljedbenika tvrde ili umjerene linije“, rekao je dužnosnik u izjavi i naglasio da su svi oni „Iranci i revolucionari“, izvijestio je Sky News.

Taj je stav ponovio i ministar vanjskih poslova Abbas Aragchi , koji je na društvenim mrežama napisao da su svi Iranci ujedinjeni, više nego ikad prije. Trump je prethodno na društvenim mrežama objavio da u Iranu postoje različite frakcije koje se međusobno bore, pa mu je “vrlo teško procijeniti tko im je vođa”.

