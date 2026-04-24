Italija odbacila “sramotnu” ideju da zamijeni Iran na SP-u

Talijanski ministar sporta Andrea Abodi poručio je da ne bi bilo prikladno da “Azzurri” zamijene iransku momčad.

Njegovi komentari uslijedili su manje od 24 sata nakon što je bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paolo Zampolli, otkrio da je od FIFA-e zatražio da Irance zamijeni četverostrukim osvajačima Svjetskog prvenstva.

No, Abodi je za Sky News jasno poručio da se zamjena neće dogoditi: “Moguća ponovna kvalifikacija Italije za Svjetsko prvenstvo 2026., koju je izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Paolo Zampolli navodno predložio FIFA-i, prvo nije moguća, a drugo, nije prikladna. Kvalifikacije se odvijaju na terenu”.

“Morate zaslužiti odlazak na Svjetsko prvenstvo”

I drugi talijanski dužnosnici oštro su se usprotivili ovom prijedlogu.

Luciano Buonfiglio, predsjednik Talijanskog olimpijskog odbora, koji nadgleda sve sportove u Italiji, također je odbacio ideju da se zauzme mjesto Irana. “Osjećao bih se uvrijeđeno. Morate zaslužiti odlazak na Svjetsko prvenstvo”, poručio je.

Talijanski ministar financija Giancarlo Giorgetti nazvao je ideju “sramotnom”.

Trumpa su novinari u Bijeloj kući pitali o tome da iranski nogometaši potencijalno ne bi mogli ući u SAD na Svjetsko prvenstvo. “Ne razmišljam previše o tome. To je zanimljivo pitanje. Dopustite mi da o tome malo razmislim”, rekao je.

Facebook komentari