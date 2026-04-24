Trump produžio primirje između Izraela i Libana na tri sedmice

Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je u četvrtak da će prekid vatre između Libana i Izraela biti produžen za tri sedmice.

Trump je to objavio na svojoj platformi Truth Social nakon sastanka u Bijeloj kući između libanskog i izraelskog ambasadora, kojem su prisustvovali i visoki članovi američke administracije.

Drugi američki zvaničnici koji su prisustvovali sastanku, kako je otkrio Trump, bili su potpredsjednik J. D. Vance, državni sekretar Marco Rubio, kao i američki ambasadori u Libanu i Izraelu.

Trump je novinarima nakon sastanka rekao da će se predsjednik Libana Joseph Aoun i izraelski premijer Benjamin Netanyahu “najvjerovatnije” sastati u Bijeloj kući tokom trosedmičnog primirja.

– Razgovori između Izraela i Libana na nivou ambasadora sada će se održavati u Bijeloj kući. Predsjednik Trump će dočekati oba predstavnika po njihovom dolasku – rekao je zvaničnik Bijele kuće za Al Arabiya English prije sastanka.

Sastanak u četvrtak, koji je prvobitno bio planiran u State Departmentu, u posljednjem trenutku je premješten u Bijelu kuću, prema izvorima upoznatim s tim pitanjem.

Nekoliko minuta prije početka sastanka, Hezbollah je saopćio da je ispalio salvu raketa na Izrael kao odgovor na kršenja primirja. Izrael je odgovorio izvođenjem zračnih napada unutar Libana, pišu Vijesti.

